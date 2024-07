München ist orange – Tausende Niederländer beim Fan-Marsch

Die Märsche der niederländischen Fußballfans sind fast schon legendär bei dieser Europameisterschaft. In orangefarbenen T-Shirts, mit Hüten, Flaggen und im Rhythmus ihrer Musik geht es nach links, nach rechts, und auch ein bisschen geradeaus. Zehntausende Fans der niederländischen Mannschaft zeigten schon während der Fußball-Europameisterschaft in Leipzig, Hamburg und Berlin, wie fröhlich sie ihr Land unterstützen.

Fan-Walk startete am Mittag

In München trafen sich die Oranje-Fans um 11:00 Uhr vor dem Olympia-Eissportzentrum. Um 12:00 Uhr ging dann der Walk los, begleitet von zwei natürlich orange lackierten Fanbussen und einem DJ. Die Route verlief über die Lerchenauerstraße und die Ackermann-Straße, über den Spiridon-Louis-Ring ging der Marsch dann wieder in den Olympiapark hinein. Dort soll in der Fanzone weitergefeiert werden - zusammen mit den rumänischen Fans.

Fußballforscher lobt Lockerheit und Leichtigkeit

Fan- und Fußballforscher Harald Lange von der Universität Würzburg nannte im BR24live die niederländischen Feiern bei der EM "total beeindruckend und imposant". Die Niederländer "feiern sich selbst", so der Professor. Es gebe eine Lockerheit und Leichtigkeit. Dass die niederländischen und rumänischen Fans zusammen feiern, sei ein "besonders schönes Zeichen". Aufgrund dieser ausgelassenen Feiern und der Partylaune ziehe der Fußball inzwischen große Mengen von Menschen an, die einfach feiern möchten und "sich ein Stück weit selbst inszenieren. Das ist ein Phänomen, das wir in den letzten Jahren schon beobachtet haben".

Die Polizei rechnet nicht mit Problemen

Die Münchner Polizei ist rund um die Begegnung Niederlande-Rumänien mit rund 2.000 Einsatzkräften im gesamten Stadtgebiet, einschließlich Olympiapark, unterwegs. Mit Problemen zwischen den Fans beider Mannschaften rechnet das Polizeipräsidium nicht. Es gebe zwischen Rumänen und Niederländern eine Fan-Freundschaft. Von der Fanzone im Olympiapark geht es dann in die Fröttmaninger Arena.

Fans auch anderswo in München unterwegs

Olympiapark-Chefin Marion Schöne bedankte sich im Vorfeld bei der Landeshauptstadt München, der Polizei, Feuerwehr und weiteren Sicherheitskräften für die kurzfristige Vorbereitung der Fanzone. "Das gibt es nicht oft, Fans, die vor einem entscheidenden Match ausgelassen und friedlich zusammen feiern möchten", teilte Schöne auf der Internetseite des Olympiaparks mit.

Das Münchner Kreisverwaltungsreferat rechnet auch in der Innenstadt mit Fans beider Mannschaften. Sprecher Julien Chauve sagte dem Bayerischen Rundfunk, es sei nicht auszuschließen, dass sich Fans unabhängig von ihren Fanverbänden auch am Marienplatz treffen, um von dort in die Arena zu gelangen.

Spielbeginn ist um 18:00.