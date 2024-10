Tourismusrekord in München dank Adele und Coldplay

Eine Serie von Großkonzerten der britischen Sängerin Adele und der ebenfalls im Vereinigten Königreich beheimateten Band Coldplay hat München im August einen Tourismusrekord gebracht. Dieser Rekord machte sich auch am Münchner Flughafen bemerkbar: 4,2 Millionen Passagiere verzeichnete der Flughafen im August.

Besucher-Rekord in München: Viele Briten und Skandinavier

Hotels und sonstige Beherbergungsbetriebe der Landeshauptstadt haben für den August 2,1 Millionen Übernachtungen gemeldet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das war fast ein Fünftel mehr als im August 2023 und so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1912. Unter den Besuchern waren auch viele Briten, Niederländer und Skandinavier - die Übernachtungszahlen aus diesen Ländern schossen um jeweils mehrere Zehntausend in die Höhe.

Nach Adele-Konzerten: Arena wieder abgebaut

Adele hatte in München zehn Konzerte in einer eigens aufgebauten provisorischen Arena gegeben. Nach den zehn Konzerten der Sängerin Adele im August legt die Messe München erstmal eine Konzertpause ein. Ebenso die Sängerin selbst: Nach den München-Konzerten – ihre einzigen in ganz Europa seit 2016 – brauche sie eine Auszeit, kündigte der Superstar an - "für eine unglaublich lange Zeit". Megastar Adele hat sich bereits vor rund zwei Wochen aus München verabschiedet.

Auch auf dem Gelände der Messe München, wo ihre zehn Konzerte stattfanden, erinnert inzwischen kaum noch etwas an die Mega-Shows der Ausnahme-Künstlerin: Weg ist die Arena, in der jeweils 75.000 Fans pro Konzert Platz fanden. Weg sind die 17 Meter hohen Tribünen, die Riesenbühne mit 96 Metern Catwalk sowie der – laut Veranstalter – größten Outdoor-LED-Wand der Welt: 220 Meter lang. Auch die gesamte Adele World rundherum wurde abgebaut, samt Gastro-Park und Riesenrad.

Coldplay: Drei ausverkaufte Konzerte im Olympiastadion

Coldplay spielte im August dreimal im ausverkauften Olympiastadion. Die britische Band um Sänger Chris Martin gab insgesamt drei Konzerte. Zum Teil versammelten sich unzählige Fans bei bestem Wetter auf dem Olympiaberg. Die vor mehr als zwei Jahren in Südamerika gestartete Tour zum neunten Album der Erfolgsband soll im November in Neuseeland ihren Abschluss finden.

Flughafen München: August und September am stärksten

Neben dem August war in München bislang der September einer der beiden reisestärksten Monate, was sich am Münchner Flughafen zeigte. Die Passagierzahlen und das Frachtaufkommen wachsen weiter stark, aber nicht mehr ganz so dynamisch wie im ersten Halbjahr. Von Januar bis Ende September stieg die Zahl der Fluggäste im Jahresvergleich um 12,5 Prozent auf 31,4 Millionen, wie der Flughafen mitteilte. Die Zahl der Starts und Landungen stieg um neun Prozent auf 247.000 Flugbewegungen, das Frachtaufkommen ebenfalls um neun Prozent mit 228.000 Tonnen.

Passagierzahlen fast auf Vor-Corona-Niveau

Der August mit 4,2 Millionen Passagieren und der September mit 4,1 Millionen Passagieren sind den Angaben nach die bisher reisestärksten Monate gewesen. Das Wachstum war im ersten Halbjahr allerdings noch stärker als im dritten Quartal: In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg die Zahl der Passagiere um 14,8 Prozent, in den vergangenen drei Monaten nur noch um 9,2 Prozent. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 liegt der Flughafen München im dritten Quartal bei 89 Prozent des damaligen Passagieraufkommens.