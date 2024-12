EM-Rückblick: Ein deutscher Fußball-Sommer wie im Rausch

"United by Football. Vereint im Herzen Europas" – so lautete das Versprechen der Fußball-EM 2024 in Deutschland. Auch wenn kein Europameistertitel heraussprang, so hat dieser Sommer doch etwas gemacht mit den Menschen in diesem Land. Die Lust auf den Volkssport Nummer eins ist zurück, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich zurück in die Herzen der Menschen gespielt.

Deutschland, fast ein Sommermärchen

Das furiose Eröffnungsspiel in München, das neue Star-Duo Musiala-Wirtz, der Last-Minute-Ausgleich gegen die Schweiz, die Regenschlacht von Dortmund. All diese Erinnerungen werden das Turnier überdauern. Ebenso wie das nicht geahndete Handspiel von Spaniens Marc Cucurella im Viertelfinale beim Schuss von Jamal Musiala.

DFB-Team 2.0: Musiala und Wirtz statt Müller und Kroos

Im Gedächtnis bleibt sowohl der Abschied von Toni Kroos, auf den mit Ilkay Gündogan, Manuel Neuer und Thomas Müller gleich drei weitere folgten, als auch die Tränen von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Anschluss. Der ehemalige Bayern-Trainer hat es geschafft, binnen eines halben Jahres ein Feuer für die Europameisterschaft zu entfachen. Die vier Wochen im Juni und Juli 2024 waren eine furiose Staffelübergabe der Weltmeister-Generation auf die hochtalentierten 2000er-Jahrgänge.