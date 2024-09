Alles auf Anfang: Die Adele-Arena ist verschwunden

Megastar Adele hat sich bereits vor rund zwei Wochen aus München verabschiedet. Auch auf dem Gelände der Messe München, wo ihre zehn Konzerte stattfanden, erinnert inzwischen kaum noch etwas an die Mega-Shows der Ausnahme-Künstlerin: Weg ist die Arena, in der jeweils 75.000 Fans pro Konzert Platz fanden. Weg sind die 17 Meter hohen Tribünen, die Riesenbühne mit 96 Metern Catwalk sowie der – laut Veranstalter – größten Outdoor-LED-Wand der Welt: 220 Meter lang. Auch die gesamte Adele World rundherum wurde abgebaut, samt Gastro-Park und Riesenrad.

Der Abbau erfolgte binnen 14 Tagen, denn die Zeit bis zur nächsten Messe ist knapp: Anfang Oktober starten auf der Fläche schon die Aufbauarbeiten zur weltgrößten Baumesse BAUMA, die alle drei Jahre in München stattfindet.

Alles auf Anfang - selbst der Asphalt muss weg

So verschwand hinter der weiträumigen Absperrung derzeit möglichst schnell all das, was in mehr als zwei Jahren geplant und in über drei Monaten aufwendig errichtet wurde. Nun wird noch die Grube, die extra für ein Bühnenelement gegraben worden war und mit dem die Sängerin im Konzert inmitten ihrer Fans überraschend aufgetaucht ist, wieder zugeschüttet. Selbst von den 75.000 Quadratmetern wasserdurchlässigen Spezial-Asphalt soll Ende September nichts mehr zu sehen sein. Er war ausschließlich für die Show verlegt worden und wird jetzt wieder weggerissen, da er nicht so belastbar ist wie Straßenasphalt und damit für den Messebetrieb ungeeignet. Laut Veranstalter soll er recycelt werden. Weitere Angaben machte Live Nation zum Abbau nicht.

"Unglaublich lange" Auszeit für Adele, aber nicht für München

Ist das Feld Ende September dann geräumt, legt die Messe München erstmal eine Konzertpause ein, so wie auch Adele: Nach diesen zehn Konzerten – ihre einzigen in ganz Europa seit 2016 – brauche sie eine Auszeit, kündigte der Superstar an - "für eine unglaublich lange Zeit".

Der Veranstalter versichert zudem, dass diese Adele-Show einmalig war. Doch ein Konzert-Event in dieser Größenordnung kann sich München – seitens der Stadt wie auch der Messe – für die Zukunft durchaus noch einmal vorstellen.