"Mount Swiftie": Taylor Swift schwärmt vom Olympiaberg

Es waren Zehntausende Fans, die zwar keine Konzerttickets hatten, aber auf dem außerhalb des Olympiastadions trotzdem den Auftritt von Superstar Taylor Swift in München miterleben konnten, zumindest teilweise. Jetzt zeigte sich die Sängerin begeistert über die vielen Menschen, die so in den Genuss ihrer "Eras"-Tournee gekommen waren – auf dem Olympiaberg und in umliegenden Wiesen sitzend.

Swift: "Magische Erfahrung" in München

Manche nannten den Berg scherzhaft "Mount Swiftie" in Anlehnung an die Fans der US-Musikerin, von denen am vergangenen Wochenende rund 150.000 in den Olympiapark gekommen waren. "Was für eine magische Erfahrung es war, in München zu spielen", beschrieb die 34-Jährige die Konzerte aus ihrer Sicht auf ihrem Instagram-Account.