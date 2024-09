Deutschland - Ungarn | 7.09., 20.45 Uhr| Radioreportage

Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft nach dem dramatischen Aus bei der Heim-EM, dass die Begeisterung für die Nationalmannschaft im Land bleibt und die Mannschaft den Schwung von der EURO in die Nations League mitnehmen kann.

"Das Pflänzchen ist zart, aber es hat Potenzial zu wachsen," sagte der Bundestrainer vor dem Duell in Düsseldorf gegen Ungarn. "Wir können am Samstag einen wichtigen Schritt gehen, um die Sandburg weiterzubauen und nicht einstürzen zu lassen", sagte er und ergänzte: "Wir werden nicht alles aus dem Stadion schießen, es kann auch mal sein, dass wir in der Nations League ein Spiel nicht gewinnen."

Nagelsmann "will keine langen Gesichter sehen"

Beim Neustart nach der Heim-EM rückt Nagelsmann von seinem strikten Rollenprinzip ab. Von den Fußball-Nationalspielern erwartet der Bundestrainer aber unverändert eine totale Akzeptanz der zugedachten Aufgaben. "Ich will keine langen Gesichter sehen", sagte der 37-Jährige im Teamquartier in Herzogenaurach. In die Rolle des Kapitäns schlüpft Joshua Kimmich. Die neue Nummer 1 im Tor ist Marc-Andre ter Stegen.

Verändertes Rollenprinzip

Bei den kommenden Aufgaben in der Nations League, die mit den Partien gegen Ungarn und drei Tage später in den Niederlanden beginnt, werde es klare Aufgaben für Positionen geben, diese seien aber nicht an Personen geknüpft. Namentlich nannte Nagelsmann Kai Havertz und Niclas Füllkrug als potenzielle Mittelstürmer.