Das interaktive Quiz: Wer spielte wen im Nockherberg-Singspiel?

Kanzler Olaf Scholz, Vize-Kanzler Robert Habeck, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: Sie alle sind dabei beim Singspiel 2023 auf dem Nockherberg am Freitag. Die meisten leibhaftig, sie alle in Form ihrer Doubles.

Schauspielerinnen und Schauspieler wie der "neue Söder" Thomas Unger, bekannt aus dem Tatort, Sina Reiß, die wieder die Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Schulze "cooler" als das Original geben wird, oder Nikola Norgauer, die – und das ist heuer neu – als Frau einen Mann darstellt: den Kanzler. Die Traditionsveranstaltung wird nach corona- und kriegsbedingten Absagen oder Hybrid-Aufführungen erstmals wieder vor Ort auf dem Nockherberg in München abgehalten.

Auf geht's zum Nockherberg-Quiz

Wer dann wen spielt, ist immer eine spannend diskutierte Frage. Auf Instagram und Facebook lädt BR24 zur Einstimmung schon jetzt zum Rate-Quiz. Mit einem interaktiven Filter können Userinnen und User in den Storys ihr Singspiel-Fachwissen testen. Wer gab Söder-Vorgänger Horst Seehofer, wer die ehemalige SPD-Chefin und heutige Agentur-für-Arbeit-Chefin Andrea Nahles und wer Altkanzlerin Angela Merkel?

So geht’s: Auf dem Smartphone Instagram oder auch Facebook öffnen und in der Story-Funktion den Filter aktivieren. Einfach das Stichwort "Singspiel" in die Suche eingeben. Der Filter öffnet sich über dem Gesicht, mit dem Finger weitertippen und das Raten geht los. Pro-Tipp: Im Facebook-Messenger kann man in einem Direktanruf auch gemeinsam rätseln, welcher Schauspieler welchen Politiker gedoubelt hat.