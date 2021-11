Dankeskarten für Traunsteiner Feuerwehren: Wer ist der Absender?

Vor einigen Wochen steckten in den Briefkästen der örtlichen Feuerwehrhäuser in Peterskirchen, Altenmarkt, Heiligkreuz, Emertsham, Lindach und Kienberg (alle im Landkreis Traunstein) Briefumschläge. Der Inhalt: unterschiedliche, selbstgebastelte Karten mit identischen, handgeschriebenen Zeilen an die Feuerwehr. Die Rede ist in der Karte von "uneigennützigen Menschen, die ihr Leben, ihre Kraft und ihre Zeit opfern, um anderen zu helfen". Dafür gebühre ihnen Dank.

Selbstgebastelte Dankeskarten

Einziger Knackpunkt dieser schönen Botschaft: es fehlt der Absender. Deshalb herrscht bei den Feuerwehren großes Rätselraten, wer hinter der Aktion steckt. Seit einigen Wochen versuchen die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Traunstein über alle Kanäle Informationen über den oder die Verfasser zu bekommen. Bisher ohne Erfolg. Er oder sie will – wie es scheint – anonym bleiben.

Fest steht: der Schreiber hat sogar aufwändig extra für jede Feuerwehr eine Karte gebastelt: auf der Vorderseite mit Einsatzfahrzeug, mit Feuerwehrjacke samt Leuchtstreifen oder Feuerwehrwagen mit Rettungsleiter, im Inneren die wertschätzenden Zeilen.

Rätselraten um Absender

Als er die Karte aus dem Kuvert fischt, ist Stefan Kellners erster Gedanke: "Wer macht sich so viel Mühe?" Den handschriftlichen Zeilen nach zu urteilen, vermutet er eine Frau, die hinter der Aktion stecken könnte. Gerne würde der 1. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Heiligkreuz wissen, wer die Briefe losgeschickt hat. Zunächst vermutete er, dass die "geheime" Mission möglicherweise mit den Einsätzen der Feuerwehren in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Schönau am Königssee zusammenhängt, wo die Floriansjünger aus Heiligkreuz zu Hilfe eilten. Auch wusste zunächst keine Feuerwehr von der konzertierten Aktion. Erst nach und nach stellt sich heraus, dass es mehrere Karten mit gleichem Inhalt gibt.