Corona-Ticker-Schwaben: Immer mehr Corona-Hotspots in Schwaben

12.35 Uhr: Coronastufe "Rot" im Landkreis Günzburg

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert hat im Landkreis Günzburg die Schwelle von 300 überschritten (er lag am Montag bei 303,1). Weil auch die Intensivbetten zu mehr als 80 Prozent ausgelastet sind, schaltet die Corona-Ampel nun auf rot. Ab Dienstag treten im Landkreis somit neue Regelungen in Kraft. Überall, wo bislang die 3-G-Regelung oder 3G-Plus galt, ist nun 2G-Pflicht. Das heißt, es dürfen nur noch Geimpfte und Genesene und Kinder unter zwölf Jahren in bestimmte Einrichtungen oder zu bestimmen Veranstaltungen. Von der Regelung ausgenommen werden Gaststätten, Hotels und körpernahe Dienstleistungen (hier bleibt es bei 3G plus). Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Pflicht für alle Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten. Es genügt ein einfacher Schnelltest, zweimal pro Woche für Ungeimpfte. Der Handel und öffentliche Verkehrsmittel sind davon ausgenommen.

Montag, 8. November 2021

10.00 Uhr: Viele Gegenden in Schwaben jetzt "Corona Hotspot-Region"

In sieben schwäbischen Landkreisen und zwei Städten greifen ab heute die neuen bayerischen Regelungen für „Hotspot-Regionen“. Die Landkreise sind Augsburg, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Dillingen, Neu-Ulm und Lindau, die Städte: Städte Kaufbeuren und Kempten. Dort ist jeweils die 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten und die Intensivbetten in den Krankenhäusern sind zu mehr als 80 Prozent ausgelastet. Deshalb gelten dort seit heute diese Corona-Regeln: FFP2-Maskenpflicht überall dort, wo bislang der medizinische Mund-Nasenschutz ausreichend war, Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die bislang nach 3G-Regeln zugänglich waren, sind nur noch nach 2G-Regeln zugänglich, also nur für Geimpfte und Genesene. Ausgenommen davon sind die Gastronomie, Beherbergungsunternehmen und körpernahe Dienstleistungen, dort bleibt es bei 3G plus. In Hochschulen, außerschulischen Bildungsangeboten, Bibliotheken und Archiven gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest, also 3G. Und in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten gilt die Zugangsregelung 3G (einfacher Schnelltest zweimal pro Woche genügt) für alle Beschäftigten, die während der Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben. Das gilt allerdings nicht für den Handel und den ÖPNV. Die Maßnahmen gelten so lange bis eine der Grenzen, siehe oben, mindestens drei Tage lang unterschritten wird.

Samstag, 06.11.2021

17.37 Uhr: Illertalklinik: Besuchsverbot ab morgen auch in der Reha

Ab morgen, 6.11., sind Besuche in der Geriatrischen Rehabilitation in der Illertalklinik nicht mehr möglich, wie die Kliniken der Kreisspitalstiftung mitgeteilt haben. Mit dieser Regelung reagiere die Klinikleitung auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und der Region. Im Laufe dieser Woche wurden bereits die Besucherregelung für die Donauklinik und die Stiftungsklinik angepasst, so die Kliniken der Kreisspitalstiftung.

Freitag, 05.11.2021