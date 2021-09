Corona-Ticker Oberpfalz: Schulleiter hofft auf viele Geimpfte

12.14 Uhr: Schulen bereiten sich auf Schulbeginn vor

Eine Woche vor Schulstart bereiten sich auch die Schulen in der Oberpfalz auf die anstehenden Hygienemaßnahmen vor. Am Regensburger Albertus-Magnus-Gymnasium sollen die Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche getestet werden, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Schulleiter Sebastian Thammer wünscht sich von den Eltern, dass ihre Kinder, wenn möglich, geimpft werden. Er hält es außerdem für sinnvoll, dass die Schüler am ersten Schultag bereits getestet in den Unterricht kommen, vor allem mit Blick auf die Reiserückkehrer nach den Ferien. Ein Problem sieht Schulleiter Thammer darin, dass noch nicht alle Schulen in Bayern ausreichend Luftfiltersysteme in den Schulklassen hätten. Er fürchtet Lieferengpässe, wenn jetzt alle gleichzeitig bestellen.

Weiterhin ist unklar, wie mit Corona-Fällen in Schulklassen umgegangen werden soll. Heute beraten darüber die Gesundheitsminister der Länder.