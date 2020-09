Corona-Ticker Oberfranken: 19 Corona-Neuinfektionen

15.03 Uhr: Sechs Neuinfektionen in Oberfranken

In Oberfranken haben sich seit Beginn der Pandemie 4.703 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, hat sich die Zahl der Infizierten im Vergleich zum Vortag um sechs erhöht. Im Landkreis Hof infizierten sich drei Personen neu, im Landkreis Lichtenfels und Bamberg jeweils eine Person. Ebenfalls eine Neuinfektion gab es in der Stadt Bamberg. In Oberfranken sind seit Ausbruch der Pandemie 246 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.