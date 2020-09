Corona-Ticker Mittelfranken: Segel-Europameisterschaft abgesagt

14.20 Uhr: Gesundheitsämter melden 58 Neuinfektionen

In Mittelfranken haben sich seit gestern (28.09.20) 58 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen mit (Stand 29.09.20, 08.00 Uhr). Seit Pandemiebeginn haben sich demnach in ganz Mittelfranken 6.926 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Mittelfranken ist nicht gestiegen und liegt weiter bei 292.