Corona-Ticker Mittelfranken: Sechs Neu-Infektionen in Ansbach

14.15 Uhr: LGL meldet aktuell elf Neu-Infektionen in Mittelfranken

In Mittelfranken haben sich seit gestern elf Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen mit. Demnach haben sich im gesamten Regierungsbezirk seit Beginn der Pandemie 6.584 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Mittelfranken ist seit mehr als zwei Wochen nicht gestiegen und liegt bei 291. Insgesamt gibt es in Bayern 64.901 Coronavirus-Infizierte. Von der Gesamtzahl gelten 56.430 als genesen. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erreicht Mittelfranken einen Wert von 15,76 und liegt unter dem bayernweiten Durchschnitt (21,73) der Regierungsbezirke. Anhand dieser Zahl werden die neuen Infektions-Fälle registriert, die innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind. Der kritische Wert liegt bei 50 Neu-Infektionen. Dieser Wert wurde in Würzburg mit 79,76 deutlich überschritten. In Mittelfranken hat keine Stadt und kein Landkreis den kritischen Wert überschritten.