Corona-Ticker Unterfranken: Leichter Rückgang bei Inzidenzwerten

08.41 Uhr: Inzidenzwerte in den meisten unterfränkischen Regionen angestiegen

Nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind die Inzidenzwerte in acht unterfränkischen Regionen im Vergleich zum Vortag angestiegen. In drei Regionen sind sie gesunken, in einer gleichgeblieben. Alle Werte im Regierungsbezirk liegen über dem Grenzwert von 50. Am höchsten ist der Wert weiterhin in der Stadt Schweinfurt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 108,8. Auch über dem Grenzwert von 100 liegt der Landkreis Rhön-Grabfeld mit einem Wert von 103,1. Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Schweinfurt.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: