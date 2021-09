Corona-Ticker Unterfranken: Zirkus-Jubiläum in der Pandemie

10.50 Uhr: Corona-Tests vor Schulbeginn - Gesundheitsamt Haßberge appelliert an Eltern

Das Gesundheitsamt Haßberge appelliert an alle Eltern, ihre Kinder in der letzten Ferienwoche auf das Corona-Virus testen zu lassen. Jede Infektion, die dabei schon vor Schulbeginn erkannt wird, erhöhe die Sicherheit für die Mitschülerinnen und Mitschüler in den ersten Unterrichtstagen und verhindere Infektionen und Quarantäneanordnungen nach Schulbeginn – so das zuständige Landratsamt in einer Pressemitteilung. Idealerweise solle ein PCR-Test im Testzentrum Wonfurt (nach vorheriger Online-Anmeldung) durchgeführt werden oder auch ein Schnelltest in einem der BRK-Schnelltestzentren im Landkreis, bzw. in einer kommunalen Teststation oder einer Apotheke. Die Schnelltests sollten erst möglichst kurz vor Schulbeginn gemacht werden, damit das Testergebnis auch aktuell ist. Dafür weitet das BRK am Montag, 13. September, dem Tag vor dem Schulbeginn, extra die Öffnungszeiten in allen fünf Schnelltestzentren aus. Sie sind jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ebenso empfiehlt das Landratsamt die Testung aller Lehrkräfte und bittet die Schulen darum, auch die digitalen Testnachweise auf den mobilen Geräten der Schülerinnen und Schüler zu akzeptieren.