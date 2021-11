Corona-Ticker Schwaben: Zwei Landkreise könnten Hotspot werden

09:30 Uhr Landkreise Ostallgäu und Dillingen könnten ab Samstag regionale Hotspots sein

Aufgrund hoher Inzidenzen und einer hohen Auslastung der Intensivkapazitäten könnten die Landkreise Ostallgäu und Dillingen ab Samstag (6.11.) als regionaler Corona-Hotspot zählen. Dort gelten dann schärfere Beschränkungen.

Die neue Hotspot-Regelung hat das Kabinett gestern (3.11.) in München beschlossen - darunter fallen Landkreise, in denen die Inzidenz bei über 300 liegt und die zu einem Leitstellenbereich gehören, in dem die Intensivkapazitäten zu mindestens 80 Prozent ausgelastet sind. Stellt die Kreisverwaltungsbehörde fest, dass beide Kriterien zutreffen und macht dies bekannt, treten am darauf folgenden Tag neue Maßnahmen in Kraft.

Dazu gehören unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht, die Einführung der 3G-plus Regelung in Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistungen und dass Veranstaltungen nur noch nach der 2G-Regel stattfinden dürfen.

Aktuell hat das Ostallgäu laut RKI eine Inzidenz von 350,23, die Intensivbettenauslastung liegt laut Intensivregister bei 88,24 Prozent. In Dillingen ist die 300er Marke bei der Inzidenz mit 372,5 weit überschritten. Die Intensivauslastung liegt dort aktuell bei 76,92.

Auch im Oberallgäu ist die 7-Tage-Inzidenz hoch, sie liegt bei 383,22 - allerdings hat sich dort die Lage auf den Intensivstationen seit gestern entspannt - dort sind heute noch 31,24 Prozent aller Betten frei, gestern waren es nur 18,75 Prozent. Im Unterallgäu sind noch gute 20 Prozent der Intensivbetten frei, die Inzidenz ist seit gestern von 305,14 auf 291,45 zurückgegangen.

Donnerstag, 04. November 2021

16.15 Uhr: Drei Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg von Corona-Ausbruch betroffen

Zwei Schulen und eine Pflegeeinrichtung im Landkreis Aichach-Friedberg sind derzeit von einem Coronavirus-Ausbruch betroffen. An der Witteslbacher Realschule in Aichach sind insgesamt drei Personen positiv auf das Virus getestet wurden, an der Grundschule in Affing vier Personen. Das Pflegezentrum der Johanniter in Mering zählt derzeit 27 infizierte Bewohner und 18 infizierte Mitarbeitende. Für das Impfzentrum in Dasing empfiehlt das Landratsamt derzeit, einen Termin zu vereinbaren, da es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Termine können telefonisch unter. 089 244188110 oder online auf www.impfzentren.bayern vereinbart werden.

15 Uhr: Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren erteilen Besuchsverbot

Aufgrund steigender Inzidenzen und aufgrund von Ausfällen unter den Mitarbeitern wegen Krankheit bzw. Quarantänemaßnahmen gilt ab dem 4. November in den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren ein allgemeines Besuchsverbot. Darauf weist der Klinikverbund Allgäu in einer Mitteilung hin. Dennoch gelten unter Anwendung der 3-G-Regelung Ausnahmen. So dürfen Sterbende und Gebärende begleitet werden. Auch in ärztlich begründeten Einzelfällen dürfen Patienten Besuch bekommen. Grundsätzlich soll aber die Anzahl der genehmigten Besucher pro Patient möglichst klein gehalten werden.

13.45 Uhr: Große Nachfrage nach Booster-Impfungen in Bobingen

Wegen der großen Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen wird eines der Impfzentren im Landkreis Augsburg, das Impfzentrum Bobingen, aktuell sehr stark frequentiert. Das Landratsamt Augsburg als zuständige Behörde empfiehlt daher eine vorherige Terminvereinbarung, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Impfwillige können sich ganz einfach online über https://impfzentren.bayern/citizen/ für die Impfung registrieren und einen freien Termin auswählen, so das Landratsamt. Für Personen, die keinen Internetzugang haben, ist eine Terminvereinbarung alternativ auch über die Hotline 0821 3102 3999 möglich. Impfwillige, die ohne Termin nach Bobingen kommen, werden gebeten, sich gegebenenfalls auf längere Wartezeiten einzustellen. Für die Vor-Ort-Impfaktionen im Landkreis wird dem Landratsamt zufolge weiterhin kein Termin benötigt.

09:30 Uhr: Strengere Besucherregeln in den Allgäuer Kliniken

Im Klinikum Memmingen dürfen seit Samstag (30.10.) stationäre Patienten vorerst keinen Besuch mehr bekommen. Das schreibt die Klinik auf ihrer Homepage. Der Grund sei die dynamische Entwicklung bei der Aufnahme von Corona-Patienten in den vergangenen Tagen.

Unter Berücksichtigung der 3G-Regeln weiterhin besucht werden können Patienten jedoch in folgenden Ausnahmefällen: Patienten am Ende ihres Lebens, Schwangere, die zur Geburt begleitet werden, minderjährige Patienten - sie dürfen von einem Elternteil besucht werden - sowie Patienten mit einer Demenz oder psychischen Erkrankung, bei denen eine Kommunikation erschwert oder nicht möglich ist. Damit gelten wieder die gleichen Regelungen wie im Oktober 2020 zu Beginn der letzten Winter-Corona-Welle. Sobald sich die Corona-Lage entspanne, werde man die Besuchsregelung wieder lockern.

Im Klinikverbund Allgäu setzt man noch auf freiwillige Unterstützung. Man bittet darum, möglichst ganz auf Besuche zu verzichten. Abgesehen davon ist ein Besuch der sechs Kliniken nur unter Beachtung der 3G-Regel möglich. Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Test und keine Maske. Alle Kinder ab dem 6. Geburtstag benötigen dagegen eine Maske und müssen einen negativen Test vorweisen. Schulpflichtige Kinder, die regelmäßig in der Schule getestet werden, müssen sich vor dem Klinikbesuch nicht extra testen lassen.

Mittwoch, 03. November 2021

19.30 Uhr: Besuche in den Kliniken der Kreisspitalstiftung nur noch in Ausnahmefällen

Ab kommenden Freitag, 5. November, sind Besuche in den Klinken der Kreisspitalstiftung in Neu-Ulm, Illertissen und Weißenhorn nur noch in Ausnahmefällen möglich, das haben die Kliniken der Kreisspitalstiftung heute mitgeteilt. Sie reagieren damit nach eigener Aussage auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und der Region. Besuche von stationären Patienten seien bis auf weiteres nicht mehr möglich. Nur in begründeten Ausnahmefällen und mit ärztliche Genehmigung könnten Besuche erfolgen. Ausnahmefälle seien Besuche auf der Palliativstation sowie die Begleitung schwerstkranker und sterbender Patienten, die Begleitung von minderjährigen Patienten und von Patienten mit schweren Kommunikationsproblemen. Für die Begleitung bei Geburten und die Besuche auf der Wochenstation gelten laut den Kliniken eigene Regelungen. Diese würden stets aktuell auf den Internetseiten der Donauklinik/Geburtshilfe veröffentlicht. Die Geriatrische Rehabilitation in Illertissen ist von der neuen Besuchsregelung nicht betroffen, dort gelten nach Angabe der Kliniken eigene Regelungen.

15.10 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt auf 304,8

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL, meldet für Schwaben 195 Corona-Neuinfektionen. Damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz laut LGL leicht auf 304,8. Es gab dem Landesamt zufolge in Schwaben drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt sind bislang 1952 Menschen mit Wohnsitz in Schwaben an oder mit Covid-19 gestorben. Die bayerische Krankenhausampel steht nach Angaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums nach wie vor auf grün.

10.50 Uhr: Zeppelin-Musical musste coronabedingt einmal abgesagt werden

Wegen Corona musste vergangenen Freitag (29.10.) eine Vorstellung des Zeppelin-Musicals im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen abgesagt werden. Zwei Mitglieder des Ensembles wurden positiv auf das Corona-Virus getestet. Daraufhin wurde sicherheitshalber der gesamte Cast via PCR-Test getestet. Die Absage der Vorstellung sowie die Tests seien vom Festspielhaus veranlasst worden, vom Gesundheitsamt habe es dafür keine Auflagen gegeben. Zuschauer haben ihre Tickets umbuchen können oder ihr Eintrittsgeld erstattet bekommen.

Seit Samstagabend wird das Musical wieder normal aufgeführt: Die erwachsenen Musical-Darsteller seien alle geimpft. Die wenigen Szenen, in denen Kinder mitspielen, die nicht geimpft sind, seien gestrichen worden. So soll auch künftig für alle Beteiligten ein möglichst hoher Schutz vor dem Virus sichergestellt werden.

Nachdem die Uraufführung pandemiebedingt zwei Mal verschoben werden musste, feierte das Zeppelin-Musical am 16. Oktober Premiere im Festspielhaus Neuschwanstein. Für das Festspielhaus ist das Zeppelin-Musical die aufwendigste Produktion seit Langem. Außerdem war es die erste Welturaufführung seit dem Ludwig²-Musical im Jahr 2005.

10:45 Uhr: Landkreis Dillingen setzt beim Impfen auf mobile Impfteams

Der Landkreis Dillingen bleibt trotz einer möglicherweise steigenden Nachfrage nach Booster-Impfungen noch bei einem reduzierten Angebot im Impfzentrum. Allerdings setzt der Landkreis weiterhin auf Impfungen direkt in den Gemeinden. Das Angebot des Impfzentrums habe heruntergefahren werden müssen, dafür seien aber durchgehend mobile Impfteams unterwegs.

Jede Woche ist das Team in einer anderen Gemeinde – in dieser Woche in Gundelfingen an der Brenzhalle, noch bis Freitag täglich von 12 bis 17 Uhr. Im Impfzentrum in Wertingen werden Impfungen nur noch samstags von 9.30 bis 15.30 Uhr angeboten, im Rotkreuz-Haus gegenüber der Dreifachturnhalle. Dort sind Erst- und Auffrischungsimpfungen nur noch nach vorheriger Registrierung und Terminbuchung über die Bayerische Impfsoftware (BayIMCO) möglich.

10:40 Uhr: Größere Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen im Landkreis Augsburg

Der Landkreis Augsburg verabreicht momentan mehr Auffrischungsimpfungen als Erstimpfungen, wie das zuständige Landratsamt dem BR mitteilt. Dazu sind aktuell vier Impfteams im Landkreis unterwegs. Die Impfquote im Landkreis liegt bei 63,9 Prozent, 4.592 Menschen haben bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen. Von den Impfzentren ist aktuell nur der Standort im südlichen Landkreis Augsburg in Bobingen in Betrieb, weil das Impfzentrum in Gablingen zum 30. September auf Anordnung des Freistaats Bayern geschlossen wurde. In Bobingen wird montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geimpft. Es komme aktuell nicht dazu, dass überschüssiger Impfstoff weggeworfen werden muss, so das Landratsamt weiter. Der Grund dafür seien "vorausschauende Bestellungen". Insgesamt sind seit Beginn der Impfungen 1.095 Impfdosen verfallen.

08:20 Uhr: Landrat von Aichach-Friedberg will Kapazität am Impfzentrum verdoppeln

Im Landkreis Aichach-Friedberg steigt die Nachfrage nach Impfungen. Nach Angaben des Landratsamts hat der Landkreis derzeit die staatliche Vorgabe, nicht mehr als 200 Impfungen pro Tag durchführen zu dürfen, würde diese Kapazität aber gerne verdoppeln.

Landrat Klaus Metzger habe die Regierung von Schwaben und Gesundheitsminister Klaus Holetschek über dieses Vorhaben informiert und um Genehmigung gebeten, hieß es aus dem Landratsamt. Wegen der hohen Nachfrage seien Terminvereinbarungen im Impfzentrum Dasing wieder möglich und ausdrücklich erwünscht. Ohne Termin sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Dienstag, 02. November 2021

15.40 Uhr: 7-Tage-Inzidenz steigt auf 310

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet am Montag, 1.11., die bayernweit zweithöchste 7-Tage-Inzidenz für Schwaben mit einem Wert von 310. Höher liegt derzeit nur der Regierungsbezirk Niederbayern. Demnach sind am Feiertag 536 neue Infektionsfälle dazugekommen und zwei weitere Personen gestorben. Insgesamt sind und waren in Schwaben 118.266 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 1949 sind im Zusammenhang damit gestorben.

Montag, 01. November 2021