Corona-Ticker Schwaben: Reihentestungen in Mering

19.45 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben steigt laut LGL auf über 218

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, kurz LGL, meldet für Schwaben 993 Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz laut LGl auf 218,4. Die Krankenhausampel in Bayern steht aber nach wir auf grün.

16.35 Uhr: Corona-Infektionen an Königsbrunner Schule weiten sich aus

Die Corona-Infektionen an einer Grundschule in Königsbrunn haben sich ausgeweitet. Wie das Landratsamt Augsburg auf Anfrage des BR heute mitteilt, sind inzwischen im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch an der Grundschule Süd insgesamt 44 Infektionen bekannt. Von einer Infektion mit dem Virus sind 42 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrer betroffen. Ob und wie viele Infektionen es in den Familien und im Umfeld der Betroffenen gibt, konnte das Landratsamt nicht sagen. Erste Corona-Infektionen waren bereits Anfang Oktober aufgetreten. Damals waren acht Schülerinnen und Schüler einer vierten Klasse bei Schnelltests positiv getestet worden.

16.30 Uhr: Reihentestung in Meringer Asylunterkunft und im Pflegeheim nach Corona-Ausbruch

In der Meringer Ankerdependance sind 113 Personen einer Reihentestung unterzogen worden. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg auf Anfrage des BR mit. Die positiv getesteten Personen, sechs an der Zahl, und bislang elf Kontaktpersonen wurden umquartiert und isoliert. Außerdem hat die Regierung von Schwaben für alle nun getesteten Bewohner eine Verdachtsquarantäne angeordnet, bis sicher ist, dass sie nicht ansteckend sind.

Im Pflegezentrum der Johanniter in Mering ist gestern eine Reihentestung durchgeführt worden. Die Ergebnisse werden laut Amt noch im Lauf des heutigen Tages erwartet. Stand gestern Nachmittag waren 26 Bewohner positiv getestet worden, außerdem zwei betreute Personen aus der Tagespflege sowie 17 Mitarbeiter. Aufgrund des aktuellen Coronaausbruchs dort werden die Mitarbeiter des Heimes von sechs pflege-geschulten Soldaten der Bundeswehr unterstützt.

12.30 Uhr: Corona-Fall an Augsburger Gymnasium ohne Quarantäne

Corona-Fall an Augsburger Schule: Am Gymnasium Maria Stern ist eine Achtklässlerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Schulleitung sind nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt dennoch keine Quarantänemaßnahmen für die Klasse notwendig, weil in allen Klassen- und Fachräumen Lüftungsgeräte aufgestellt sind und regelmäßig gelüftet wurde. Die Klassenkameraden sollen sich diese Woche jedoch noch täglich Selbsttests unterziehen und müssen am Platz im Klassenzimmer die Maske aufbehalten.

10 Uhr: Strengere Besuchsregeln am Memminger Klinikum

Das Klinikum Memmingen schränkt ab dem 30. Oktober die Besuchsmöglichkeiten ein. Als Grund dafür werden steigende Infektionszahlen in der Region angegeben, auch auf der Intensivstation gebe es jetzt mehr Corona-Fälle. Der Normalbetrieb sei in der aktuellen Situation nicht aufrechtzuerhalten, deshalb müssten beispielsweise geplante Behandlungen verschoben werden. Zum Schutz von Patienten und Klinikpersonal werden außerdem die Besuchsregeln eingeschränkt, sodass Besuche nur noch in Ausnahmefällen möglich sind. Dazu zählt der Besuch von Sterbenden, die Begleitung von Geburten, minderjährigen Patienten sowie der Besuch von Patienten, die in ihrer Kommunikation eingeschränkt sind (z.B. durch Demenz). Um in diesen Ausnahmefällen in die Klinik zu kommen, ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Damit gelten wieder die gleichen Regelungen wie zu Beginn der Corona-Welle im Winter 2020.

9 Uhr: Corona-Ausbruch an Königsbrunner Grundschule

Das Gesundheitsamt des Landkreises Augsburg hat weiter mit einem Corona-Ausbruch an der Grundschule Königsbrunn-Süd zu tun. Laut Landratsamt sind inzwischen 37 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 35 davon sind Schülerinnen oder Schüler, zwei sind Lehrkräfte. Die Symptomatik sei dabei sehr unterschiedlich: Manche zeigen laut Gesundheitsamt keine Symptome, andere dagegen starke. Ein klares Muster sei nicht zu erkennen. Ob die beiden Lehrkräfte gegen das Virus geimpft waren – es sich also um einen Impfdurchbruch handelt – möchte das Gesundheitsamt aus Datenschutzgründen nicht bekannt geben. Wie es mit den Schutzmaßnahmen weitergeht, hängt laut Landratsamt von der jeweiligen Klasse ab. Teilweise war eine Quarantäne für die Klassen verhängt worden oder eine Maskenpflicht im Unterricht. In manchen Klassen werden die Maßnahmen in der kommenden Woche fortgesetzt, so das Landratsamt, in anderen laufen sie aus – je nachdem, ob ein Corona-Fall nachgewiesen wurde oder nicht. Das Gesundheitsamt hatte bekannt gegeben, dass erste Corona-Infektionen an der Königsbrunner Grundschule bereits in der ersten Oktoberwoche nachgewiesen worden waren. Zunächst waren acht Schülerinnen und Schüler einer vierten Klasse bei Schnelltests positiv getestet worden, daraufhin wurden PCR-Tests an der Schule durchgeführt, bei der weitere Fälle nachgewiesen werden konnten. Wer das Virus an die Schule brachte und wie es sich ausbreitete, kann laut Landratsamt nicht im Detail zurückverfolgt werden.

Mittwoch, 27. Oktober 2021

15.20 Uhr: Acht weitere Todesfälle in Schwaben - Inzidenz steigt

Das Landesamt für Gesundheit meldet für Schwaben 393 Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz laut Landesamt auf 204,4. Die Zahl der Todesfälle ist um 8 gestiegen. Bislang sind insgesamt 1933 Menschen mit Wohnsitz in Schwaben an oder mit Covid-19 gestorben.

15.15 Uhr: 20 Corona-Fälle und drei Todesfälle in Mertinger Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Mertingen sind nach zwei Reihentestungen insgesamt 20 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilt das Landratsamt mit. In Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch habe es außerdem bereits drei Todesfälle gegeben. Bei allen drei Personen seien schwere Vorerkrankungen bekannt gewesen. Laut Gesundheitsamt sind in dem Seniorenheim Pandemiebereiche für positiv Getestete sowie für Verdachtsfälle eingerichtet worden. Eine weitere Reihentestung in der Einrichtung sei bereits in Planung.

13.35 Uhr: Steigende Nachfrage nach Impfungen in Memmingen

Die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum Memmingen steigt weiter an. Waren es gestern noch 21 Patienten und Patientinnen, die wegen einer Infektion mit dem Corona-Virus behandelt werden mussten, sind es heute nach Angaben des Klinikums bereits 27. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Laut Robert-Koch-Institut liegt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz in Memmingen bei 198,4.

Doch nicht nur die Infektionszahlen steigen, auch die Nachfrage nach Impfungen, berichtet die Stadt. Demnach werden im örtlichen Impfzentrum jede Woche bis zu 1.100 Impfdosen verabreicht, die Nachfrage nach Auffrischungs- wie auch Erstimpfungen sei steigend. Nachdem das Impfzentrum vor allem abends zunehmend besser besucht wird, werde man die Öffnungszeiten anpassen. Ab Montag, 8. November, gelten somit neue Öffnungszeiten, das Zentrum habe an Donnerstagen und Sonntagen geschlossen, an den anderen Tagen habe man vormittags und nachmittags je vier Stunden zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Auch am Feiertag, an Allerheiligen, sei das Impfzentrum besetzt. Darüber hinaus sei der Impfbus im Stadtgebiet unterwegs.

11.50 Uhr: Mehr Corona-Patienten am Memminger Klinikum

Dienstag, 26. Oktober 2021

19.20 Uhr: Museum KulturLand Ries im November geöffnet

Das Museum KulturLand Ries in Maihingen bleibt, anders als vor der Pandemie, auch im November durchgehend geöffnet, als Ausgleich für die Zeit in der ersten Jahreshälfte, wo das Museum wegen Corona geschlossen war. Das hat das Museum heute mitgeteilt.

In den zwei historischen Gebäuden der barocken Klosteranlage gibt es Einblicke in die Alltagswelt früherer Zeiten: Wie haben die Menschen in einer ländlichen Region gelebt? Wie haben sie ihre Nahrung haltbar gemacht? Was haben sie angehabt? Wohin wandten sie sich bei Zahnschmerzen? Wie hielten sie ihre Wohnungen sauber? Wie mühsam war die Arbeit auf dem Feld?

16.40 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt über 193

Das Landesamt für Gesundheit meldet für Schwaben 443 Corona-Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Landesamt aktuell bei 193,6. Die Krankenhausampel in Bayern steht nach wie vor auf grün.

14 Uhr: Augsburger Corona-Hotline aktuell überlastet

Viele Anrufer, so die Stadt in einem Tweet, kämen nicht durch. Es gebe dafür keine spezifischen Gründe. Das Aufkommen sei einfach nur gerade sehr hoch, so eine Sprecherin. Die Stadt verweist auf ihre Homepage, auf der es Antworten auf die meisten Fragen gebe. Die Indizenz in der Stadt Augsburg beträgt heute 171,4.

9.20 Uhr: Drei Corona-Patienten auf Intensivstation in Memmingen

Am Memminger Klinikum werden derzeit 21 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, drei davon liegen auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Unterallgäu liegt aktuell bei 234,7, im Ostallgäu sind es laut Robert-Koch-Institut 261,4. Die Krankenhausampel in Bayern steht nach wie vor auf Grün.

Montag, 25. Oktober 2021