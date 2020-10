vor 13 Minuten

Corona-Ticker Schwaben: Curt-Frenzel-Stadion ist geschlossen

Das Augsburger Curt-Frenzel-Stadion ist zwei Tage lang geschlossen, da sich fast das gesamte Personal des Stadions vorsorglich in Quarantäne begeben musste. In Affing wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt. Die Entwicklung in Schwaben im Ticker.