Corona-Ticker Schwaben: Grundschulklasse in Quarantäne

Dienstag, 15. September

10.25 Aindlinger Grundschulklasse muss zwei Wochen in Quarantäne

25 Schüler und die Klassenleitung einer Grundschulklasse in der schwäbischen Marktgemeinde befinden sich derzeit in Quarantäne. Grund ist ein positiver Test auf das Coronavirus bei einem der Schüler. Nach Angaben des Landratsamtes sind die Eltern bereits am Sonntag informiert worden und die Schüler gestern nicht zum Unterricht gekommen. Die Schüler und die Klassenleitung müssen für 14 Tage in Quarantäne bleiben und werden in dieser Zeit zwei Mal auf das Coronavirus getestet.

Montag, 14. September

12.10 Dillinger Corona-Testzentrum testet auch Privatpersonen

Anfangs wurden hier nur Reihentestungen für das Personal von Kitas, für Lehrkräfte und Schulpersonal sowie für Saisonarbeitskräfte im Gemüseanbau durchgeführt. Patienten mit Symptomen sollten vorrangig von den niedergelassenen Hausärzten behandelt werden. Das gilt weiter. Wer allerdings nicht von seinem Hausarzt getestet werden kann, kann dies ab sofort im Testzentrum in der Webergasse in Dillingen machen lassen. Das Angebot gilt für Reise-Rückkehrer und für alle Bewohnerinnen und Bewohner Bayerns, die sich aufgrund einer vermeintlichen Risikosituation oder aufgrund verschiedener Rechtsvorschriften testen lassen möchten. Ein Termin kann bei der Koordinationsstelle im Landratsamt vereinbart werden.

08:50 Kaufbeuren bundesweit an der Spitze bei 7-Tage-Inzidenz

Ein Corona-Hotspot in einem Alten- und Pflegeheim hat Kaufbeuren auf den bundesweiten Spitzenplatz bei der 7-Tage-Inzidenz katapultiert. Die Zahl der Neu-Infizierten liegt laut Oberbürgermeister Stefan Bosse mit rund 70 über dem Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

06.45 Uhr: Pflegeheim-Bewohner in Kaufbeuren stirbt mit Covid-19

In Kaufbeuren ist ein Bewohner eines Alten- und Pflegeheims an bzw. mit Corona verstorben. Das hat Oberbürgermeister Stefan Bosse gestern Mittag auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Die Person litt laut Bosse an zahlreichen Erkrankungen und war fortgeschrittenen Alters. Es handelt sich um den sechsten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Kaufbeuren seit März. Nach einem lokalen Ausbruch im betreffenden Pflegeheim sind derzeit 22 Bewohner sowie sechs Pflegekräfte und zwei ihrer Angehörigen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den Neuinfizierten innerhalb der letzten sieben Tage liegt Kaufbeuren bezogen auf 100.000 Einwohner damit aktuell auf Platz zwei hinter Würzburg, so Bosse.