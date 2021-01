Corona-Ticker Schwaben: Zwei Impfzentren kündigen Start an

19.55 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Donau-Ries

Das Landratsamt Donau-Ries meldet zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei den Betroffenen handelt es sich demnach um Senioren im Alter von 84 und 90 Jahren. Beide sollen an erheblichen Vorerkrankungen gelitten und in einem Seniorenheim in Donauwörth bzw. in Monheim gelebt haben. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries liegt aktuell bei 127,8 (Quelle: RKI)

18.35 Uhr: 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg unter 50

Gute Nachrichten aus dem Landkreis Aichach-Friedberg: Die Anzahl der Coronainfektionen geht immer weiter zurück. Die 7-Tage-Inzidenz ist mit aktuell 45,3 unter die Marke von '50' gesunken. Dieser Wert gilt als entscheidend: Bis dahin ist es laut Gesundheitsamt möglich, die Übertragungswege des Virus nachverfolgen zu können. In den vergangenen sieben Tagen (14. – 20.01.21) waren insgesamt 85 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon 20 in Aichach, 19 in Friedberg, in Kissing 5 sowie 8 in Mering.

16.45 Uhr: Augsburg hält trotz weiter sinkender Zahlen an strengen Maßnahmen fest

Seit Dezember 2020 sinken die Corona-Fallzahlen kontinuierlich. Dennoch setzt die Stadt Augsburg weiter auf strenge Maßnahmen wie Lockdown und Ausgangssperren. Das hat Oberbürgermeisterin Weber am Nachmittag bekannt gegeben. Die Maßnahmen wirken, aber die Zahlen sinken zu langsam, sagte die CSU-Politikerin. Zudem würden Virusmutationen "vor der Haustür" stehen, die möglicherweise sehr viel ansteckender sind. Wie gefährlich diese sein könnten, sagte Weber nicht. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt für Augsburg laut RKI bei 116.

15.57 Uhr: Landkreis Neu-Ulm meldet Inzidenzwert von 94,7

Der Landkreis Neu-Ulm liegt bei der 7-Tage-Inzidenz weiter deutlich unter 100. Wie das Landratsamt mitteilte, liegt der aktuelle Wert bei 94,7. Demnach haben seit dem Vortag weitere 22 Menschen ein positives Corona-Testergebnis bekommen. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

13.15 Uhr: Kommunalpolitiker bedanken sich bei Soldaten in Zusmarshausen

Bei einem Besuch im Seniorenzentrum Zusmarshausen haben sich Augsburgs Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Bernhard Uhl bei den Bundeswehrsoldaten bedankt, die derzeit die Einrichtung unterstützen. Landrat Sailer bedankte sich ausdrücklich für die schnelle und unbürokratische Amtshilfe der Bundeswehrsoldaten und überreichte ihnen ein kleines Präsent. Seit Freitag arbeiten insgesamt fünf Bundeswehrsoldaten, darunter drei Pflegefachkräfte und zwei Notfallsanitäter vom Sanitätsregiment 3 "Alt-Donau" in Dornstadt im Seniorenzentrum Zusmarshausen.

Anfang Januar war das Seniorenzentrum in eine schwierige Personalsituation geraten, nachdem sich die Corona-Infektionen dort häuften. Augsburgs Landrat Martin Sailer hatte deshalb einen Aufruf gestartet und darum gebeten, dass sich alle Personen melden mögen, "die in irgendeiner Form Erfahrung im Bereich der Pflege haben" und das Pflegeheim kurzfristig unterstützen könnten.

10.53 Uhr: Klage von Outward Bound Schwangau auf Corona-Fördergelder abgewiesen

Der Erlebnispädagogik-Anbieter Outward Bound gGmbH aus Schwangau bekommt vorerst keine Fördergelder aus dem "Corona-Programm Soziales" des Freistaats. Das Bayerische Verwaltungsgericht in Augsburg hat eine Klage von Outward Bound gegen die Entscheidung des "Zentrums Bayern Soziales" abgewiesen. Outward Bound war bei der Verteilung von Fördergeldern auf Jugendbildungsstätten in Bayern nicht in dem von dem gemeinnützigen Unternehmen erwarteten Umfang berücksichtigt worden.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei für Outward Bound völlig unverständlich, sagte eine Sprecherin der gGmbH dem Bayerischen Rundfunk. Nun wolle man die schriftliche Begründung des Gerichts abwarten und dann abwägen, ob man in Berufung gehe. Der Erlebnis-Pädagogik-Anbieter Outward Bound, der bei Schwangau ein Bildungszentrum mit Seminarräumen unterhält, hängt nach eigener Auskunft finanziell völlig in der Luft. Bei anderen Förderanträgen warte man noch immer auf die Auszahlung, so Sprecherin Christine Mangold.

Mittwoch, 20. Januar 2021