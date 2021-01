Corona-Ticker Schwaben: Bedarf an FFP2-Masken nicht zu decken

Mittwoch, 13.01.2021

16.40 Uhr: FFP2-Masken: Buchloer Schutzbekleidungshersteller sieht keine Möglichkeit, Bedarf zu decken

Der Buchloer Schutzbekleidungshersteller "Franz Mensch" sieht keine Möglichkeit, den durch die FFP2-Maskenpflicht in Bayern entstehenden Bedarf an Masken zu decken. "Das entspricht einem zusätzlichen Bedarf von rund 40 Millionen Masken, die innerhalb von vier Tagen verfügbar sein müssen", so Geschäftsführer Achim Theiler in einer Pressemitteilung des Buchloer Unternehmens. "Dieses Volumen ist schlichtweg nicht da." Theiler wirft der bayerischen Regierung massive Fehlplanungen und Aktionismus vor.

Wenn man davon ausgehe, dass rund acht Millionen Menschen in Bayern kurzfristig circa fünf Masken brauchten, müsse ein Volumen von 40 Millionen Masken bis Montag zur Verfügung stehen, rechnet das Unternehmen vor. Geschäftsführer Theiler sieht dafür nach eigenen Worten keine Chance. Die Masken kämen aus Asien und bräuchten regulär mindestens vier Wochen, bis sie in Deutschland einträfen. Der Franz-Mensch-Geschäftsführer wirft den Behörden deshalb kurzfristigen Aktionismus vor: "Jetzt müssen die Masken wieder per Luftfracht eingeflogen werden und auf die Schnelle zu teuren Preisen geordert werden, die in diesem Fall die Verbraucher zahlen müssen", so Theiler in der Pressemitteilung.

15.10 Uhr: Seniorenheim im Landkreis Dillingen bis Ende der Woche geimpft

Der Landkreis Dillingen will ab Montag, 25.01., sein stationäres Impfzentrum in Wertingen in Betrieb nehmen. Das ist bislang noch geschlossen, weil der Landkreis zunächst Bewohner in Seniorenheimen und medizinisches Personal impft. Bis Ende der Woche werden laut Landratsamt 2.250 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden sein. Am Samstag (16.01.) werde das letzte Pflegeheim von einem mobilen Impfteam angefahren. Bis spätestens nächsten Montag sollen dann alle über 80-Jährigen im Landkreis Post von Landrat Leo Schrell (Freie Wähler) bekommen. Darin erklärt der Landrat laut Mitteilung den Ablauf der Terminvergabe und schickt den Senioren Informationsmaterial zur Impfung. Pro Tag sollen 100 Menschen stationär im Wertinger Impfzentrum die Impfung bekommen.

13.50 Uhr: Nach Corona-Ausbruch in Bobinger Seniorenheim ist Impfung angelaufen

In einem Seniorenheim in Bobingen, das von dem Berliner Unternehmen Kursana betrieben wird, waren bis gestern noch 50 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet, sechs davon werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Auch Mitarbeiter wurden positiv getestet, Die Betreuung und Versorgung der Senioren ist nach Auskunft einer Unternehmenssprecherin aber sichergestellt. Mit einer hohen Testdichte mit regelmäßigen PCR-Tests durch das Gesundheitsamt sowie Schnelltests soll die Infektionskette so rasch wie möglich unterbrochen werden. Auch die Impfung sei im Heim jetzt angelaufen. Acht negativ getestete Bewohner sowie 12 Mitarbeiter seien mittlerweile geimpft, so die Sprecherin.

12.30 Uhr: Jeder zweite Bewohner in Wertinger Seniorenheim an oder mit Corona gestorben

Im Wertinger Seniorenheim St. Klara ist jeder zweite der 66 Bewohnerinnen und Bewohner im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Das Landratsamt Dillingen meldete am heutigen Mittwoch den 33. Todesfall. Seit Ende November hat das Virus in der Einrichtung in Nordschwaben grassiert. Mehr als 60 Bewohner waren positiv auf das Virus getestet worden. Laut Das Dillinger Gesundheitsamt hat den Corona-Ausbruch im Heim nun für beendet erklärt. Eine neue Reihentestung sei komplett negativ ausgefallen, teilte die Behörde mit. Die verbliebenen Senioren gelten damit als genesen.

12.00 Uhr: 84 weitere positive Corona-Tests in Augsburg

In der Stadt Augsburg haben weitere 84 Menschen positive Ergebnisse ihrer Corona-Tests erhalten. Zudem gibt es laut Stadt fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Den Angaben zufolge sind derzeit insgesamt 923 Augsburgerinnen und Augsburger mit dem Coronavirus infiziert.

Die derzeitige Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 131,8. Die Stadt gibt den Wert mit 147,8 an. Für die Berechnung verwendet das Gesundheitsamt ab sofort die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2020. So soll das Infektionsgeschehen bestmöglich abgebildet werden, heißt es auf dem Rathaus. An diesem Stichtag waren in Augsburg 299.021 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet. Zuvor war eine etwas niedrigere Bevölkerungszahl von Ende Juni 2020 verwendet worden. Sie betrug 297.987.

Dienstag, 12.01.2021

18.40 Uhr: Günzburger Landrat skeptisch bezüglich Impfpflicht für Pflegekräfte

Günzburgs Landrat Hans Reichhart (CSU) hat sich skeptisch bis ablehnend gegenüber der momentan diskutierten möglichen Impfpflicht für Pflegekräfte gezeigt. Im Interview mit dem BR sagte er: "Wir müssen jetzt erstmal für die Impfung werben und mit gutem Beispiel vorangehen. Erst dann wenn allen ein Angebot gemacht werden kann und wir trotzdem sehen, dass wir nicht in Richtung Herdenimmunität kommen, kann man über Anderes diskutieren. […] Die Freiwilligkeit ist an oberster Stelle."

15.30 Uhr: Unterallgäuer Landrat fordert Öffnung der Grundschulen

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder plädiert in einem Schreiben an die Regierung von Schwaben, die Grundschulen bereits am kommenden Montag für den Präsenzunterricht zu öffnen. Der Freie-Wähler-Politiker beruft sich in seinem Schreiben auf das Recht auf Bildung. Sofern sich die Infektionslage nicht erheblich verschlechtere, sollten Kinder und Familien nicht erneut unter der Schulschließung leiden müssen, so Eder. Denn gerade im Grundschulalter sei Präsenzunterricht nicht ersetzbar. Zudem seien Schüler keine Pandemie-Treiber, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten würden, erklärt Eder unter Berufung auf verschiedene Studien. Auch Lehrer seien diesen zufolge nicht stärker gefährdet als andere Berufsgruppen.

Diejenigen, die aus verschiedenen Gründen besonders Ängste vor einer Ansteckung hegen, dürfe man allerdings nicht übergehen, räumt Eder ein: "Wir müssen hier Lösungen finden, ohne von den Lehrern ein gänzlich zweigleisiges Angebot zu verlangen." Sollte sich im nächsten Schritt zeigen, dass eine Öffnung der Grundschulen keinen negativen Effekt auf die Infektionszahlen habe, müsse unbedingt auch eine baldige Öffnung der weiterführenden Schulen geplant werden, fordert der Unterallgäuer Landrat.

11.40 Uhr: Inzidenzwert in Augsburg sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Augsburg geht weiter zurück. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert aktuell mit 130,8 an, die Stadt Augsburg mit 144,3. Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 147,7 (RKI) bzw. bei 153,4 (Stadt Augsburg) gelegen.

Die Stadt bestätigte zudem weitere 41 weitere positive Tests. Einige dieser Ergebnisse sind Nachmeldungen aus den vergangenen Tagen. Als infiziert gelten aktuell 947 Menschen. Dazu kommt auch ein weiteres Todesopfer, ein über 80-jähriger Mann. Insgesamt liegt die Zahl der Toten in der Stadt Augsburg damit bei 222.

6.15 Uhr: Landkreis Donau-Ries bleibt über Inzidenz 200

In Schwaben bleibt der Landkreis Donau-Ries der einzige, in dem die 15-Kilometer-Regel gilt. Die Menschen dort dürfen Ausflüge nur im Umkreis von maximal 15 Kilometern um ihren Wohnort machen. Diese Regelung tritt immer dann in Kraft, wenn eine Region laut den Daten des Robert-Koch-Instituts eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 aufweist. Aktuell gibt das RKI den Wert für den Landkreis Donau-Ries mit 233,2 an. Aufgehoben wird die Bewegungsbeschränkung erst, wenn der Inzidenzwert sieben Tage in Folge unter 200 ist.

Montag, 11.01.2021

18.45 Uhr: Jeweils 60 Infektionen in Seniorenheimen in Donauwörth und Bobingen

In einem Donauwörther Seniorenheim haben sich 44 Bewohner und 16 Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Das sei bei einem Reihentest sämtlicher Bewohnerinnen, Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festgestellt worden, teilte das Landratsamt mit. Eine 88-jährige Patientin mit erheblichen Vorerkrankungen und zwei weitere positiv Getestete mit Vorerkrankungen seien gestorben. Positiv Getestete und Kontaktpersonen seien jetzt von den anderen getrennt worden. Ebenfalls 60 Personen sind in einem Seniorenheim in Bobingen mit dem Coronavirus infiziert, das hat eine Sprecherin des Betreibers der Augsburger Allgemeinen bestätigt. Zwei positiv getestete Personen seien gestorben.

15.20 Uhr: Aktuell fast 3.000 Impfungen in Augsburg

In der Stadt Augburg haben sich inzwischen 2.894 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen (Stand 11.01.). Wie die Stadt Augsburg mitteilt, wurden 1.351 Impfungen von den mobilen Impfteams in 16 Betreuungseinrichtungen durchgeführt. Außerdem sind 1.228 Beschäftigte von Augsburger Krankenhäusern geimpft worden, 315 Mitarbeitende von Pflegediensten, Rettungsdiensten und des Impfzentrums.

07.00 Uhr: Busse und Trams in Augsburg weiter im Ferienfahrplan

Auch nach dem Ende der Weihnachtsferien fahren Busse und Straßenbahnen in Augsburg weiter nach dem Ferienfahrplan. Laut den Stadtwerken verkehren die Straßenbahnen voraussichtlich bis Ende Januar tagsüber allerdings im Zehn-Minuten-Takt. Für Busse gilt der 15-Minuten-Takt.

Damit Berufstätige zur Arbeit oder nach Hause kommen, fahren Trams und Busse trotz Ausgangssperre auch nach 21 Uhr. Der Nachtbus dagegen bleibt eingestellt.

06.30 Uhr: Neue Masken-Regeln für Radfahrer in Augsburg

Ab heute gilt die Maskenpflicht in Augsburg für Radfahrer in bestimmten Bereichen der Maskenzonen nicht mehr. Wie die Stadt Augsburg mitteilte, müssen Radler Mund und Nase nur noch auf Gehwegen mit dem Zusatzzeichen "Radfahrer frei", auf gemeinsamen Geh- und Radwegen, in Fußgängerzonen und in verkehrsberuhigten Bereichen tragen. Des Weiteren gilt die Pflicht in den naturnahen Bereichen beidseitig der Wertach, am Kuhsee und am Hochablass.

Zur Begründung heißt es von der Stadt, dass in diesen Bereichen eine enge Begegnung mit anderen Menschen und daher eine Infektion mit dem Coronavirus bzw. eine Übertragung des Virus möglich sei. Die Stadt Augsburg reagiert mit der neuen Regelung auf die massive Kritik von Radlern. Diese hatten die seit Jahresbeginn geltende generelle Maskenpflicht für alle Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer in den Maskenzonen als gefährlich verurteilt, da Brillen beschlagen könnten.

6.00 Uhr: Impftermine im Ostallgäu und Kaufbeuren möglich

Im Ostallgäu und der kreisfreien Stadt Kaufbeuren können ab heute Termine für die Corona-Impfung vereinbart werden. Allerdings gilt das nur für Bürgerinnen und Bürger, die einer Gruppe mit der höchsten Priorität angehören – etwa Menschen über 80.

Die Terminvereinbarung ist über ein Online-Formular auf www.brk-ostallgaeu.de oder telefonisch von 8 bis 16 Uhr möglich (Impfzentrum Marktoberdorf: 08342/911990, Impfzentrum Kaufbeuren: 08341/9082351). Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, werden per Brief über die Möglichkeit zur Terminvereinbarung informiert.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, bittet das Landratsamt diejenigen, die nicht zur Gruppe mit der höchsten Priorität gehören, auch nicht nach einem Termin zu fragen und nicht in eines der Impfzentren zu kommen.