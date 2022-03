Corona-Ticker Schwaben: 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

16.10 Uhr: 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben ist laut Landesamt für Gesundheit auf 1.663 gesunken. Das Landesamt meldet aber auch neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schwaben liegt heute bei 4373.

16 Uhr: Wenig Interesse an Novavax-Impfungen in Schwaben

Heute morgen ist die erste Lieferung des neuen Impfstoffes von Novavax im Wertinger Impfzentrum eingetroffen, heute Mittag wurde die erste – und für heute letzte Dosis verimpft. Bei einer ersten Novavax-Impfaktion im Dillinger Krankenhaus hat sich ein Mitarbeiter impfen lassen. Er sei im Dezember schwer an Covid 19 erkrankt, erzählt Sascha Scheibe. Seine Erkrankung habe ihn bewogen, sich doch impfen zu lassen. Dabei sei er froh, dass es jetzt den neuen Impfstoff gebe. In ihn habe er mehr Vertrauen, als in die anderen Covid-19 Impfstoffe.

In den nächsten Tagen werden mobile Teams des Wertinger Impfzentrums zunächst Impfwillige von Pflegeeinrichtungen impfen. Die Nachfrage sei aber sehr gesunken, besonders seitdem Ministerpräsident Söder verkündet hatte, dass die Impfpflicht nicht ab dem 15. März greifen würde, so der Leiter des Wertinger Impfzentrums, Mathias Depel. Sobald in den Pflegeeinrichtung keine Nachfrage mehr besteht, soll der Impfstoff deshalb allen Bürgern im Landkreis zur Verfügung stehen.

12.41 Uhr: Novavax: Erste Impfungen am Dillinger Krankenhaus

Im Wertinger Impfzentrum ist die erste Bestellung von 1.700 Impfdosen des Herstellers Novavax eingetroffen. Das teilte ein Sprecher des Landratsamts in Dillingen mit. Noch heute soll es mit den Dosen eine Sonderimpfaktion für Mitarbeiter am Dillinger Krankenhaus geben. In den folgenden Tagen werden weitere Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen geimpft. Ist der Bedarf dort gedeckt, soll der Impfstoff auch für alle Bürger zur Verfügung stehen. Die Hälfte der ersten Lieferung wird für die Zweitimpfungen zurückgehalten.

