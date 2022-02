Corona-Ticker Schwaben: Corona-Ausbruch in Aichach-Friedberg

20.30 Uhr: Corona-Ausbruch im Landkreis Aichach-Friedberg: mehrere Einrichtungen betroffen

Im Landkreis Aichach-Friedberg hat es einen Corona-Ausbruch in gleich mehreren Einrichtungen gegeben. Betroffen sind laut Landratsamt das Krankenhaus Aichach, sechs Pflegeeinrichtungen und eine Asylbewerberunterkunft. Im Zusammenhang mit den Ausbrüchen sind in der Senioreneinrichtung Sonnengarten in Pöttmes zwei Bewohner und ein Patient im Krankenhaus Aichach gestorben, heißt es. In den vergangenen sieben Tagen waren im Landkreis Aichach-Friedberg 3.079 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises liegt laut RKI aktuell bei 2.183,3.

14.35 Uhr: Kind wegen Corona auf Intensivstation an Klinikum Memmingen

Im Klinikum Memmingen müssen seit dem Vortag weitere Menschen wegen des Coronavirus behandelt werden. Den Meldungen zufolge sind zwei Kinder und fünf Erwachsene hinzugekommen. Eines der Kinder muss intensiv-medizinisch betreut werden, heißt es. Insgesamt werden 52 Patienten derzeit wegen des Coronavirus am Klinikum Memmingen behandelt. Acht Erwachsene liegen derzeit auf der Intensivstation.

12.00 Uhr: Panther-Heimspiel fällt wegen Corona-Erkrankungen aus

Das heutige Heimspiel der Augsburger Panther gegen die Adler Mannheim fällt aus. Wie der Verein mitteilt, sind die Panther nicht mehr spielfähig, denn wegen Corona stehen nur noch vier einsatzfähige Feldspieler zur Verfügung. Nachdem sich bereits fünf Spieler nach positiven SARS-CoV-2-Tests in Isolation befinden, wurden im Nachgang zum Auswärtssieg in Straubing neben Cheftrainer Serge Pelletier sieben weitere Spieler positiv getestet. Symptome haben außerdem vier Teamkollegen. Einer davon hatte heute morgen einen positiven Schnelltest. Dazu kommen die Ausfälle der Langzeitverletzten Samir Kharboutli und Michael Gottwald. Nach überstandenen Infektionen sind auch Brad McClure und T.J. Trevelyan weiterhin nicht einsatzfähig. Wann das Spiel gegen die Adler Mannheim nachgeholt werden kann, ist noch nicht entschieden. Genauso wenig ist aktuell voraussehbar, ob die Panther am Freitag in Berlin und am Sonntag zuhause gegen Bremerhaven wieder spielfähig sind.

10.30 Uhr: Streit um Kontrolle des Impfstatus – Sicherheitsmann hängt sich an Auto

Beim Streit um die Kontrolle des Corona-Impfstatus hat sich ein Mann im Landkreis Augsburg verletzt. Der Sicherheitsmann einer Firma wollte am Dienstag in Gertshofen den Impf- oder Genesenenstatus eines 41-jährigen Autofahrers kontrollieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann habe sich geweigert, seinen Ausweis vorzuzeigen und sei schließlich losgefahren. Daraufhin hängte sich der Sicherheitsmann an die Säule hinter dem Fahrerfenster. Der 23-Jährige wurde kurz mitgeschleift, stürzte und verletzte sich dabei leicht.

10.25 Uhr: Ungeimpfte dürfen wieder Patienten in der Uniklinik besuchen

Ab heute reicht ein negativer Corona-Test für einen Besuch in der Augsburger Uniklinik aus. Wie die Uniklinik mitteilt, wird damit die bisherige 2G-Plus-Regel aufgehoben. Das heißt: Künftig dürfen auch Ungeimpfte die Klinik betreten. Die Bedingung ist, dass sie entweder einen negativen PCR-Test vorzeigen können, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder einen Antigenschnelltest, der höchstens 24 Stunden alt ist. Am Eingang werden die Besucher registriert und überprüft, ob sie auch symptomfrei sind. An den Besuchszeiten und -regeln ändert sich nichts. Demnach dürfen Patienten zwischen 14 und 19 Uhr von einer festen Besuchsperson, die sie vor ihrem Klinikaufenthalt bestimmt haben, eine Stunde lang besucht werden. Ausnahmen sind weiterhin sterbende Patienten und Kinder – sie dürfen von beiden Elternteilen besucht werden. Infektiöse Patienten und Patienten, die auf der Intensivstation liegen, können nur nach Rücksprache jemanden empfangen. In einem Zweibettzimmer darf sich immer nur eine Besuchsperson gleichzeitig aufhalten. Besuche auf den Covid-Stationen sind weiterhin nicht möglich.

10.25 Uhr: Anfang März soll im Allgäu auch mit Novavax geimpft werden

In den Allgäuer Landkreisen geht man davon aus, dass ab Anfang März mit Novavax gegen Corona geimpft werden kann. Ein genaues Datum konnten weder der Landkreis Lindau, noch die Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu und Unterallgäu nennen. Alle vier Landkreise gehen davon aus, dass in der ersten Märzwoche in den Impfzentren mit Novavax geimpft werden wird. Zunächst sollen Pflegekräfte und medizinisches Personal, das bisher nicht geimpft ist, versorgt werden. Im Landkreis Oberallgäu hat sich allerdings keine erhöhte Nachfrage von bisher ungeimpftem Personal nach dem neuen Impfstoff ergeben, ähnlich sieht es auch im Ostallgäu aus. Hier wird nach Angaben des Landratsamts jeder mit Novavax geimpft, der das möchte. Im Landkreis Lindau gibt es schon vereinzelte Nachfragen nach Novavax. Eine definitive Aussage könne man aber erst machen, wenn der Impfstoff tatsächlich eingetroffen sei und die Impftermine freigegeben worden seien, betonte das Landratsamt.

Mittwoch, 23. Februar 2022

14.45 Uhr: Augsburger Nachtbuslinien sollen nach Corona-Stopp wieder fahren

Die Nachtbuslinien in Augsburg und dem Umland sollen nach der monatelangen pandemiebedingten Unterbrechung ab Anfang März wieder fahren. Laut dem Augsburger Verkehrsverbund und der Stadtwerke Augsburg werden die Busse ab der Nacht von Freitag, 4.3., auf Samstag, 5.3., wieder nach Fahrplan unterwegs sein. Das gesonderte Nachtbusticket gibt es nicht mehr. Es gelte der normale Tarif, so die Betreiber.

Dienstag, 22. Februar 2022

13.54 Uhr: Kinder-Impfungen im Landkreis Dillingen

Am Sonntag, 27. Februar 2022, bietet das Impfzentrum des Landkreises Dillingen a.d.Donau in der Brenzhalle in Gundelfingen a.d. Donau einen weiteren Kinderimpftag mit Erstimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an. Zusätzlich werden am Samstag, 26. Februar 2022, die nächsten Zweitimpfungen für die Kinder des Kinderimpftages vom 29. Januar 2022 angeboten.

11.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz im LK Dillingen leicht gestiegen

Im Landkreis Dillingen sind in den vergangenen sieben Tagen 2.330 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt RKI-Angaben zufolge aktuell bei 2.397,8.

Montag, 21. Februar 2022