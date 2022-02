Corona-Ticker Schwaben: Staatstheater mit virtueller Bühne

3.30 Uhr: Staatstheater Augsburg präsentiert virtuelle Bühne

Das Staatstheater Augsburg präsentiert am Abend (Mittwoch 16.02.22, 18 Uhr) die Ergebnisse eines Projekts zu Theateraufführungen im virtuellen Raum. Ziel ist es, ein Theater zu schaffen, bei dem sich Publikum und Spielende wieder begegnen können.

Dafür wurde eine virtuelle Umgebung programmiert, die wie eine Bühne Ort für verschiedene Inszenierungen sein kann. Um den Zuschauern diese Bühne nach Hause zu bringen, nutzt das Theater wie schon seit Beginn der Corona-Pandemie Virtual-Reality-Brillen. Die Ergebnisse des Projekts präsentiert das Staatstheater ab 18 Uhr auf www.twitch.tv/staatstheateraugsburg.

Mittwoch, 16. Februar 2022

9 Uhr: Wegen gefälschtem Impfass vor Gericht

In Augsburg steht am Dienstag ein 28 Jahre alter Mann wegen gefälschter Einträge in seinem Impfpass vor dem Amtsgericht. Angeklagt ist er wegen Urkundenfälschung. Polizeibeamten waren die Fälschungen im Dezember im Rahmen einer Durchsuchung aufgefallen, bei der er es eigentlich um einen Mitbewohner des Angeklagten gegangen war. Gegen einen Strafbefehl in Höhe von 90 Tagessätzen legte der Angeklagte Einspruch ein, weswegen es jetzt zur öffentlichen Verhandlung kommt.

8 Uhr: Impfaktion in Tagmersheim (Lkr. Donau-Ries)

Am Donnerstag, den 17.02.2022, findet in der Grundschule in Tagmersheim (Ernst-Graf-von-Moy-Platz 1, 86704 Tagmersheim) in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr eine mobile Impfaktion für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna statt. Das teilte das Landratsamt Donau-Ries mit. Eine Registrierung und Terminbuchung unter https://intern.impfzentren.bayern/citizen oder telefonisch unter 0906/746680 wäre demnach wünschenswert, ist aber nicht erforderlich.

Dienstag, 15. Februar 2022

13.40 Uhr: Kinder-Impftag in Gundelfingen am 20. Februar

In der Brenzhalle in Gundelfingen wird am Sonntag (20.02.2022) ein Kinder-Impftag für Fünf- bis Elfjährige angeboten. Organisiert wird er vom Impfzentrum des Landkreises Dillingen.

Die Terminvereinbarung läuft über das Bayerische Impfportal (https://impfzentren.bayern/citizen/). Werden die Kinder nur von einem Erziehungsberechtigten begleitet, muss das Einverständnis eines zweiten Erziehungsberechtigten schriftlich vorliegen. Eine Mustererklärung lässt sich auf der Website des Landkreises Dillingen abrufen (https://www.landkreis-dillingen.de/anamnese-und-einwilligungserklaerung-mrna-impfstoff-2).

10.06 Uhr: Demo für freie Impfentscheidung in Nördlingen

Um die 2.000 Personen aus dem Landkreis Donau-Ries und Umland haben am Sonntag (13.02.22) an der Demonstration "Für freie Impfentscheidung, Ehrlichkeit und Toleranz" in Nördlingen teilgenommen. Die Demonstration war angemeldet, namentlich zeichnete dafür Veranstalterin Isabella Graumann.

Die Teilnehmer liefen zunächst durch die Innenstadt bis zur Kaiserwiese. Dort wurden noch Reden gehalten. Unter anderem äußerte sich Veranstalterin Graumann, die in Dillingen als Hebamme arbeitet und auch Heilpraktikerin ist. Aufgrund ihrer Ausbildung zur Heilpraktikerin sei sie grundsätzlich impfkritisch eingestellt, sagte Graumann. Ihre Rede stand unter der Überschrift "Gehorchen". Sie plädierte dafür, dass beim Thema Corona-Impfung jeder frei und selbst entscheiden dürfen solle.

Weitere Redebeiträge kamen u.a. von Andreas Unger von der Partei "Die Basis" und vom Leiter eines Pflegedienstes. Unter anderem wurde ein Ende der Maskenpflicht gefordert und für eine freie Impfentscheidung plädiert. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle, die Demonstration verlief friedlich.

Montag, 14. Februar 2022