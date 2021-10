Corona-Ticker Schwaben: Kinder von Ungeimpften öfter infiziert

18.40 Uhr: Stadt Augsburg: Alkoholverbot läuft aus

Die Regelungen der „Allgemeinverfügung Corona“ vom 9. September 2021, insbesondeurg: "Wenn Kinder positiv sind, sind die Eltern meist nicht geimpft"re das Alkoholkonsum- und Alkoholverkaufsverbot, gelten noch bis Donnerstag, 7.10.2021, 24 Uhr und laufen dann aus, wie die Stadt Ausburg mitgeteilt hat. Die Stadt hatte die Regelungen nach eigener Aussage festgelegt, weil die Gefahr bestand, dass das Abstandsgebot unter Alkoholeinfluss nicht eingehalten werden kann. Wegen der aktuellen Infektionslage, der Erfahrungen des Ordnungsdienstes in den zurückliegenden Wochen und der vom Freistaat geregelten Öffnung der Clubs wird die Stadt die entsprechende Allgemeinverfügung nicht mehr verlängern. Damit gelten ab Freitag wieder die Regelungen der geänderten 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Einen zusätzlichen Regelungsbedarf in der Innenstadt sieht die Stadt Augsburg derzeit nicht mehr.

18.33 Uhr: Gesundheitsamt Augsburg: "Wenn Kinder positiv sind, sind die Eltern meist nicht geimpft"

Wo Kinder mit Corona infiziert sind, ist häufig in deren Haushalt mindestens eine erwachsene Person nicht oder nicht vollständig geimpft, das hat das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg mitgeteilt. Das Amt bezieht sich dabei auf eine Analyse der Corona-Fälle bei Kindern und Jugendlichen in den beiden letzten Septemberwochen. Der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Thomas Wibmer, sagte laut der Mitteilung: "In 65 Prozent der Haushalte, in denen Corona-Fälle bei Minderjährigen auftraten, war mindestens eine erwachsene Person nicht oder nicht vollständig geimpft. In der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen trat dieser Zusammenhang am stärksten auf. Dort gab es in 77 Prozent der Fälle erwachsene Haushaltsmitglieder ohne vollständigen Impfschutz“. Wer wen zuerst in einem Haushalt angesteckt hat, lasse sich Wibmer zufolge zwar nicht immer mit Sicherheit klären, es sei aber „sehr auffällig, dass infizierte Minderjährige in derart vielen Fällen mit nicht vollständig geimpften Erwachsenen in einem Haushalt lebten. Auf einen Nenner gebracht heißt das, dass wir vor allem dann positive Fälle bei Kindern und Jugendlichen sehen, wenn die Eltern nicht geimpft sind“.

Nach Ansicht des Gesundheitsamtes besteht die Gefahr, dass nicht oder nicht vollständig geimpfte erwachsene Familienmitglieder als „Brandbeschleuniger“ wirken könnten. Dies stelle auch für Schulen und Kitas ein zusätzliches Risiko dar. Ein hohes Risiko, sich zu infizieren, bestehe aber auch für die ungeimpften Erwachsenen: "Unsere Analyse hat gezeigt, dass manche Eltern von infizierten Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus behandelt werden müssen - zum Teil sogar intensivmedizinisch", so Wibmer.

16.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt - laut Landesgesundheitsamt

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet 290 Neuinfektionen für Schwaben. Damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz laut Landesgesundheitsamt auf 77,6. Die Zahl der Todesfälle in Schwaben ist um 4 gestiegen. Insgesamt sind bislang 1888 Menschen, die ihren Wohnsitz in Schwaben hatten, in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Krankenhausampel in Bayern laut den Internetseiten des bayerischen Gesundheitsministeriums nach wie vor auf grün.

16.05 Uhr: Maskenpflicht an Wertstoffhöfen im Landkreis Augsburg weitestgehend aufgehoben

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg hebt ab sofort die Maskenpflicht auf den Wertstoffhöfen im Landkreisgebiet auf, das hat das Landratsamt Augsburg mitgeteilt. Diese Regelung gilt laut Landratsamt auch für überdachte Anlagen, die an drei Seiten von geschlossenen Wänden umgeben sind. Wo der Mindestabstand von eineinhalb Metern wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht überall eingehalten werden kann, empfiehlt der Abfallwirtschaftsbetrieb das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Nur in vollständig geschlossenen Räumen, Hallen oder Stadeln gilt die Maskenpflicht auch weiterhin, so das Landratsamt.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb weist außerdem darauf hin, dass das Personal beim Entladen von Fahrzeugen nicht behilflich sein darf. Einerseits könne der Mindestabstand nicht eingehalten werden und andererseits könnten eventuelle Beschädigungen am Fahrzeug, die bei der Entladung entstehen, zu haftungsrechtlichen Schwierigkeiten führen.

Mittwoch, 6. Oktober 2021

12.50 Uhr: Augsburger Nachtbuslinien fahren wieder nach Plan

Nach über einem Jahr fahren die Nachtbusse in Augsburg ab dem kommenden Wochenende wieder nach Plan und bringen Nachtschwärmer sicher nach Hause. Pandemiebedingt waren die Nachtlinien immer noch stark eingeschränkt. Nachdem nun die Bars und Clubs in der Region wieder geöffnet haben, nehmen der AVV und die Stadtwerke Augsburg auch ihre Nachtbuslinien wieder auf, teilte der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund mit. Bereits ab Donnerstag (7.10.) fahren alle Nachtbusse wieder nach regulärem Fahrplan. Das heißt, am Augsburger Königsplatz fahren die Busse zwischen 1 und 4 Uhr morgens jeweils zur vollen Stunde ab. Ein gesondertes Nachtbusticket gibt es nicht mehr, es gilt der normale AVV-Tarif.

Dienstag, 5. Oktober 2021

15.30 Uhr: Hochschulen starten in Präsenz

Augsburg/Kempten/Neu-Ulm: An den schwäbischen Fachhochschulen hat heute die Vorlesungszeit des Wintersemesters begonnen – und das zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder in Präsenz. An der Hochschule in Augsburg gilt für Studierende, die in einen Hörsaal, ein Labor oder die Bibliothek wollen, die 3G-Regel: Mithilfe der „Darf ich rein?“-App müssen sie beim Betreten und Verlassen eines Raumes einen QR-Code scannen. Die App checkt dann, ob die Studierenden geimpft, genesen oder getestet sind. So wird außerdem erfasst, wer sich wann wo aufgehalten hat. Außerdem gilt auf dem gesamten Hochschulgelände Maskenpflicht. Auch in Kempten beginnt für rund 1.500 Erstsemester an der Hochschule das Semester. Auf dem Campus dort gilt ebenfalls die 3G-Regel, die mit der „Darf ich rein“-App gewährleistet und stichprobenartig kontrolliert wird. Bei Verstoß droht ein Bußgeld. An der Hochschule in Neu-Ulm wird eine andere App zur 3G-Kontrolle und Erfassung benutzt (QRONITON), ansonsten gelten dort wie an allen Hochschul-Standorten Abstand, Maskenpflicht, Hände desinfizieren und Lüften als Regeln für einen pandemiekonformen Präsenz-Betrieb. Nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen dürfen schwangere Frauen, die im Einzelfall abklären müssen, wie das Semester für sie ablaufen kann.

15.15 Uhr: Herbstdult hat begonnen

Augsburg: Im Frühjahr musste sie ausfallen, jetzt lädt sie wieder zum Bummeln ein: Die Augsburger Herbstdult hat begonnen und die Straßen zwischen Jakober- und Vogeltor werden zu einem Jahrmarkt. Verkaufsbuden, Essensstände und Fahrgeschäfte gastieren an dieser Stelle seit 1885 zwei Mal im Jahr. Im vergangenen Herbst hatte die Dult nur verkürzt stattfinden können. Jetzt findet sie vom 4. bis zum 10. Oktober statt – und dauert damit einen Tag länger, als ursprünglich geplant. Weil die Stadt besonders am kommenden Sonntag (10.10.) mit größerem Andrang rechnet, gilt an diesem Tag die 3G-Regel und wird an den Eingängen kontrolliert, sonst ist der Zugang frei. Geöffnet hat die Dult immer von 10 bis 19 Uhr.

7.50 Uhr: Weniger Corona-Infizierte in Schwaben

Aus polizeilicher Sicht verlief das erste Wochenende, an dem Clubs und Discos in Bayern wieder öffnen durften, in der Augsburger Innenstadt ruhig. Außer wenigen kleineren Körperverletzungen habe man ein ganz normales Ausgeh-Wochenende beobachten können, so die Polizei, denn wider Erwarten seien die Menschen überwiegend sehr gesittet unterwegs gewesen. Die Polizei ist seit den Vorfällen in der Maximilianstraße im Sommer verstärkt unterwegs, für dieses Wochenende wurden die Kräfte allerdings nicht speziell aufgestockt.

6 Uhr: Schwabenweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 81,1

Das Landesamt für Gesundheit zählt 207 neue Corona-Fälle seit dem Wochenende. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern bei 81,1. Insgesamt sind seit Beginn der Coronavirus-Pandemie 104.334 Menschen im Bezirk Schwaben erkrankt, 1.880 sind verstorben.

Montag, 4. Oktober 2021