Corona-Ticker Schwaben: 3G im Augsburger Zoo funktioniert

03.30 Uhr: 3G-Betrieb im Augsburger Zoo läuft reibungslos

Seit gut zwei Wochen herrscht im Zoo Augsburg wieder weitgehend Normalbetrieb, oder auch 3G-Normalität: Wer den Augsburger Zoo besuchen will, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Kontrolliert wird das schon auf dem Zoo-Vorplatz vor der Kasse von einer Security Firma. Das entlastet das Kassenpersonal. Testen lassen kann man sich weiterhin in einem Testzentrum direkt auf dem Zooparkplatz, geöffnet hat es täglich zwischen 9 und 17 Uhr, Freitag und Samstag schon ab 7 Uhr. Bisher sind die Tests noch kostenlos und ohne Termin möglich.

Zoo-Kurator und stellvertretender Zooleiter Thomas Lipp ist sehr zufrieden damit, wie die Auflagen bisher angenommen werden: "Die Zahlen passen gut. Das Wetter war auch ideal die letzten Wochen: sonnig, aber kein Badewetter mehr." Seit Einführung der 3G-Regel sind auch die Tierhäuser wieder geöffnet, in diesen gilt Maskenpflicht. Im Freien braucht es keinen Mund-Nasenschutz. Auch Führungen finden wieder statt und die Tiere im Streichelzoo dürfen wieder gestreichelt werden

Donnerstag, 30. September 2021

10.21 Uhr: Impfzentrum in Krumbach schließt Ende September - Günzburg bietet Impfberatung ab Oktober

Am ersten Oktober stellt das Impfzentrum am Standort Krumbach seinen Betrieb ein. Das teilt das Landratsamt Günzburg mit. Grund dafür sind neue Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung, die ab Oktober nurmehr ein Impfzentrum pro Landkreis vorsehen. Im Landkreis Günzburg wird das das Impfzentrum in Günzburg sein.

Die Stadt Krumbach wird aber weiterhin zumindest wöchentliche Impfangebote machen. Dazu kommen vermehrt mobile Angebote. Bis zu 130 Impfungen können mobile Impfteams am Tag geben, dazu kommt das stationäre Impfzentrum in Günzburg mit einer Kapazität von 65 Impfungen pro Tag.

Dort wird künftig, unabhängig von einem Impftermin, eine Impfsprechstunde eingerichtet. Menschen, die Beratungsbedarf oder Fragen zur Impfung haben, können sich dort unverbindlich von einem Arzt beraten lassen.

Das bisher fürs Impfen genutzte Pfarrzentrum St. Michael wird künftig wieder als Veranstaltungsort genutzt. Im vergangenen dreiviertel Jahr wurden an den beiden Impfzentren im Landkreis sowie mobil mehr als 90.000 Impfungen durchgeführt.

3.30 Uhr: Ostallgäuer Schulen früher als erwartet mit Luftfiltergeräten ausgerüstet

Früher als erwartet werden die Schulen im Ostallgäu mit Luftfilteranlagen ausgerüstet, das teilt das Landratsamt mit (28.9.). Der Grund: Die Geräte können schneller geliefert werden als gedacht. Somit sollen die ersten mobilen Luftreinigungsanlagen nach Angaben des Lieferanten am 8. Oktober eintreffen.

Stationäre, also fest installierte Lüftungsanlagen, existieren bereits in sechs von elf vom Landkreis betriebenen Schulen, heißt es weiter: im Gymnasium Buchloe, in den Realschulen in Buchloe, Füssen, Marktoberdorf und Obergünzburg sowie in der Landwirtschafts- und Technikerschule Kaufbeuren. Damit stehe der Landkreis im bundesweiten Vergleich sehr gut da.

In drei Schulen (Erich-Kästner-Schule Füssen, Gymnasium Füssen und Don-Bosco-Schule Marktoberdorf) werden nun die mobilen Luftreinigungsgeräte installiert. Für die beiden noch verbleibenden Standorte der Berufsschule Ostallgäu in Marktoberdorf und in Füssen ist vorerst noch kein Bedarf gesehen worden, weil zunächst die Schulen mit überwiegend jüngeren Schülerinnen und Schülern im nicht-impffähigen Alter Vorrang bei der Ausstattung mit Luftfiltergeräten haben sollen.

Mittwoch, 29. September 2021