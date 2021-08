Corona-Ticker Schwaben: Impfungen bei Ikea gehen in Verlängerung

17.15 Uhr: Große Nachfrage: Impfungen bei Ikea in Gersthofen gehen in die Verlängerung

Wegen der großen Nachfrage geht die Sonderimpfaktion bei Ikea in Gersthofen in die Verlängerung. Das hat das zuständige Landratsamt mitgeteilt. An den vergangenen fünf Öffnungstagen haben laut Pressemitteilung insgesamt 297 Menschen das Angebot des Landkreises Augsburg genutzt, sich im Rahmen ihres Einkaufs auf dem Parkplatz des Möbelhauses impfen zu lassen. Die mobilen Impfteams verlängern die Aktion und lassen die "Außenstelle des Impfzentrums", wie es in der Mitteilung heißt, noch bis einschließlich Dienstag, 31. August 2021, geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Die Aktion dort läuft seit 11. August.

13.45 Uhr: Platzverweis für 84-Jährigen in Krumbacher Impfzentrum

In Bayern herrscht Verwirrung um die von Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) angekündigten Auffrischungsimpfungen gegen Corona, etwa für Hochbetagte und Pflegebedürftige. Im schwäbischen Krumbach musste die Polizei am Montag gegen einen 84 Jahre alten Mann einen Platzverweis aussprechen, weil er sich zuvor geweigert hatte, das Impfzentrum ohne Impfung wieder zu verlassen. Die Verantwortlichen im Impfzentrum hatten ihm nach Angaben der Polizei klargemacht, dass eine dritte Impfung derzeit nicht vorgesehen sei. Das Impfzentrum habe angegeben, über diese Neuerung nicht offiziell informiert worden zu sein, sagte ein Polizeisprecher.

Das Gesundheitsministerium stellte am Dienstag klar, dass alle Impfzentren in Bayern bereits am Mittwoch vergangener Woche über die Möglichkeit von Auffrischungsimpfungen informiert worden waren. Hierfür sei der übliche und eingespielte Informationsweg über die Koordinatoren bei den Bezirksregierungen eingeschlagen worden. Letztlich seien jedoch die Impfzentren verantwortlich für die Impfungen. "Terminierung und Durchführung der Impfungen erfolgen in eigener Verantwortung der niedergelassenen Ärzte und der Impfzentren", hieß es von einem Ministeriumssprecher.

Die Auffrischungen werden vor allem für Alte, Pflegebedürftige und Vorerkrankte Menschen empfohlen, auch angesichts der rasch steigenden Zahl der Neuinfektionen in Bayern. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich binnen zehn Tagen auf 28 verdoppelt. Sollte die Steigerung in diesem Tempo weitergehen, würden bereits im September dreistellige Inzidenzen vorherrschen.

Gesundheitsminister Holetschek hatte am Montag erklärt, Auffrischungsimpfungen seien ab sofort möglich. "Die Impfzentren und die niedergelassenen, behandelnden Ärzte können in Bayern schon jetzt Auffrischungsimpfungen anbieten", hatte der Minister wörtlich am Montag erklärt. Ein Ministeriumssprecher sagte am Dienstag, dies sei jedoch kein allgemeiner Aufruf gewesen, sich für Auffrischungsimpfungen zu melden. Zunächst werde empfohlen, sich mit mobilen Teams auf Pflegeeinrichtungen zu konzentrieren.

Einige Impfzentren in Bayern machten sich die Aussage aus dem Ministerium zu eigen und boten schon am Montag Auffrischungen an, darunter etwa die Impfzentren in den Landkreisen Kelheim und Pfaffenhofen. Der Landkreis Kulmbach kündigte an, Drittimpfungen seien von nächsten Montag an möglich.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) war dagegen am Montag noch davon ausgegangen, dass auf Grundlage eines von der Landesregierung entwickelten "Bayernplanes", Drittimpfungen von September an möglich gemacht werden sollen.

13.05 Uhr: Differenzen mit Landrat – Unterallgäuer Impfkoordinator kündigt seinen Vertrag

Der Ärztliche Koordinator für das Impfzentrum Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu, Dr. Max Kaplan, wird zum 31. August sein Amt vorzeitig beenden. Schon vor drei Wochen habe er diese Entscheidung mit einer außerordentlichen Kündigung im Landratsamt bekanntgegeben, so Kaplan im BR-Gespräch. Als Hauptgrund für seine Kündigung nennt er die mangelnde Unterstützung durch Landrat Alex Eder (Freie Wähler). Er empfinde Eder als Impfskeptiker: Eder arbeite nicht aktiv gegen die Impfungen, lasse aber Unterstützung z. B. bei der notwendigen Öffentlichkeitsarbeit vermissen. Er hingegen sei überzeugt von den Impfungen und habe sich deshalb immer wieder ausgebremst gefühlt. Als konkretes Beispiel führt Kaplan die Impfkampagne für Kinder ab 12 Jahren an. Er habe das Angebot noch vor den Sommerferien im Impfzentrum Bad Wörishofen eingeführt und wollte dafür unter anderem offensiv an den Schulen werben. Doch Eder verweigerte seine Zustimmung. Auf Nachfrage erklärte Landrat Alex Eder in einer Stellungnahme, er bedauere den Schritt Kaplans, ein Werbeaushang an den Schulen sei für ihn aber nicht in Frage gekommen, weil sich die Frage stellte, bevor es von der Ständigen Impfkommission eine entsprechende Empfehlung gab: "Ich bin der Meinung, Schulen sind ein Raum des Lernens […] dort haben weder politische noch gesundheitspolitische Themen etwas verloren." Kaplan sagt, dieser Vorfall habe das Fass zum Überlaufen gebracht, danach habe er seine Kündigung eingereicht. Die Verwaltung habe ihn immer unterstützt, nicht aber die Spitze und deshalb habe er nun die Konsequenzen gezogen. Eder betont, er möchte als Landrat in der Impfdebatte grundsätzlich niemanden beeinflussen. Es gehe schließlich um eine medizinische und höchst individuelle Entscheidung. Und er warnt davor, die Spaltung der Gesellschaft "nicht durch die Einteilung in Geimpfte und Ungeimpfte weiter voran[zu]treiben". Laut Landratsamt ist ein Nachfolger für Max Kaplan als Ärztlichen Koordinator bereits gefunden.

13.00 Uhr: Inzidenz in Kaufbeuren wieder unter 25

Gute Nachrichten aus Kaufbeuren: Die Corona-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadt seit fünf Tagen wieder unter der Marke von 25 (heute laut Robert-Koch-Institut bei 20,3) und somit ist ab übermorgen wieder mehr möglich. Laut Stadtverwaltung entfällt ab Donnerstag, 19.8., die Pflicht zum Tragen von Masken für alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse sowie das Lehrpersonal.

Dienstag, 17. August 2021

20.20 Uhr: IHK Schwaben fordert bundesweit einheitliche Regeln und eine Abkehr von der Inzidenz

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, Marc Lucassen, fordert einheitliche Corona-Regeln für ganz Deutschland. Insbesondere die alleinige Orientierung an der 7-Tage-Inzidenz in Bayern ist ihm ein Dorn im Auge. Sie müsse endlich fallen.

17.00 Uhr: Stadt Augsburg rechnet mit Überschreitung der 50er Inzidenz noch im August

Die Stadt Augsburg geht davon aus, dass die 50er Inzidenz noch im August überschritten wird. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Damit liege Augsburg im bayern- und deutschlandweiten Trend.

Es lasse sich aktuell kein größeres, zusammenhängendes Ausbruchsgeschehen feststellen. Der Anteil der Reiserückkehrer - vor allem aus Kroatien, Griechenland oder der Türkei - an den positiven Testergebnissen betrage zwischen 20 und 30 Prozent. Etwa ein Viertel der positiven Tests stamme von Haushaltsangehörigen bereits bestätigter Coronafälle. Ein weiteres Viertel könne auf Feiern in der Familie oder am Arbeitsplatz zurückgeführt werden. Bei weiteren 25 Prozent könnten keine Rückschlüsse auf mögliche Infektionsquellen gemacht werden.

Mit dem heutigen Tag hat Augsburg eine 7-Tage-Inzidenz von 43,2. Noch vor einer Woche lag die Inzidenz bei 33,4. In der vergangenen Kalenderwoche lag die Positivquote unter den insgesamt 3.797 vorgenommenen Tests bei 3,45.

08:30 Uhr: Landkreis Dillingen plant Auffrischungsimpfungen in Pflegeeinrichtungen

Um Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen und Altenheimen vor einer Infektion mit dem Coronavirus oder vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen, will das Impfzentrum des Landkreises Dillingen in Wertingen zeitnah mit den Auffrischungsimpfungen in den betroffenen Einrichtungen beginnen. Das teilte das Landratsamt Dillingen mit. Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern soll auch das Heimpersonal die dritte Impfung erhalten. Voraussetzung für eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff ist laut Landratsamt, dass der Abschluss der ersten Impfserie mindestens sechs Monate zurückliegt.

Nachdem das Bayerische Gesundheitsministerium mitgeteilt hatte, dass der Start der Auffrischungsimpfungen bereits im August möglich ist, sei das Impfzentrum sofort an die entsprechenden Einrichtungen herangetreten, um die vor Ort notwendigen Vorbereitungen abzustimmen, teilt das Landratsamt weiter mit. Nach dem neuen Impfkonzept des Bayerischen Gesundheitsministeriums habe das Impfangebot der niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte gegenüber einem staatlichen Impfangebot Vorrang. Deshalb erhalten Patienteninnen und Patienten mit Immunschwäche sowie Personen ab 80 Jahren und Pflegebedürftige, die nicht in einer Einrichtung leben, die Auffrischungsimpfung vorrangig durch ihre behandelnden Ärzte.

07:00 Uhr: Inzidenz über 50: Einschränkungen im Landkreis Dillingen

Am dem dem morgigen Dienstag gelten im Landkreis Dillingen wegen Überschreiten des Corona-Warnwerts 50 wieder Einschränkungen für öffentliche und private Zusammenkünfte sowie Veranstaltungen, Sport und weitere Bereichee - besonders für die Menschen, die weder geimpft noch von Corona genesen sind. Grund dafür sei die 7-Tage-Inzidenz, die am 13., 14. und 15. August 2021 an drei aufeinander folgenden Tagen über dem Wert von 50 lag, teilt das Landratsamt mit. Im Landkreis seien die Covid-19-Fallzahlen zuletzt insbesondere wegen eines Ausbruchs in einer Senioreneinrichtung stark gestiegen, heißt es in der Mitteilung.

Konkrete Maßnahmen sind jetzt unter anderem, dass für Besucher in vollstationären Pflege- und Altenheimen und Einrichtungen für Menschen die Vorlage eines Testnachweises erforderlich ist, Geimpfte oder Genesene benötigen keinen Testnachweis. Auch bei Sportveranstaltungen oder kulturellen Veranstaltungen muss ein Test vorgelegt werden, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Für Besucher der Gastronomie ist ein Testnachweis erforderlich, wenn Gäste aus mehreren Hausständen an einem Tisch sitzen. Geimpfte und Genesene benötigen keinen Testnachweis. Es dürfen sich zehn Personen aus maximal drei Haushalten gemeinsam im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken aufhalten. Kinder unter 14 Jahren werden jeweils nicht mitgezählt. Vollständig geimpfte Personen und genesene Personen sind von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Bei privaten Zusammenkünften, bei denen sowohl geimpfte oder genesene als auch sonstige Personen teilnehmen, bleiben geimpfte und genesene Personen bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer unberücksichtigt.

Montag, 16. August 2021