Corona-Ticker Schwaben: IHK kritisiert Corona-Beschlüsse

14.03 Uhr: Samstags: Beratung und Impfung von Kindern in Donau-Rieser Impfzentren

Jeden Samstag im August beraten Kinderärzte Eltern und ihre Kinder über zwölf Jahre in den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen zum Thema Corona-Impfung. Danach können sich die Kinder und Jugendlichen impfen lassen. Die Zweitimpfung mit dem Impfstoff Biontech findet dann laut Mitteilung des Landratsamts im Abstand von 21 bis 42 Tagen statt. So wären die Kinder und Jugendlichen rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres durchgeimpft. Mitzubringen sind Impfpass und - wenn vorhanden – ein Kinder- oder Personalausweis. Weiterhin muss der "Impfling" von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dafür muss man keinen Termin vereinbaren. Das Angebot gibt es jeden Samstag im August von acht bis zwölf Uhr. Alle anderen Impfwilligen und -berechtigten können ebenfalls ohne Termin zum Impfen kommen – und zwar zu folgenden Zeiten: Im Impfzentrum in Donauwörth ist das montags, mittwochs und freitags von 15 bis 19 Uhr möglich, in Nördlingen dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr.

12.40 Uhr: Testzentren in Mindelheim länger geöffnet

Wegen der hohen Nachfrage öffnen die Testzentren in Mindelheim am kommenden Wochenende länger. Das Testzentrum am Hallenbad hat am Freitag von 7 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Das Testzentrum am Rathaus in der Lautenstraße hat am Freitag und am Samstag von 9 bis 12 Uhr von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

7.30 Uhr: IHK Schwaben kritisiert neuste Corona-Beschlüsse

Die von der Bund-Länder-Konferenz beschlossenen neuen Corona-Maßnahmen stoßen in Schwaben auf große Kritik. Die IHK Schwaben kritisiert fehlende Perspektiven und neue Belastungen für Unternehmen. Dr. Andreas Kopton, dem Präsidenten der IHK Schwaben, missfällt die Rolle, die den Unternehmen jetzt in der Pandemie-Bekämpfung zugedacht ist. Die Unternehmen sollen aus seiner Sicht auf eigene Rechnung die Impfkampagne unterstützen, ihre betrieblichen Hygienekonzepte vorantreiben und ihren Beschäftigten Testangebote unterbreiten. „Dabei hat die Wirtschaft schon in der Vergangenheit einen enormen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet“, so Kopton.

Nach Einschätzung der IHK Schwaben werden die neuen Beschlüsse besonders die bereits schwer gebeutelten Gewerbe, wie Innengastronomie, Hotellerie, körpernahe Dienstleister oder Fitnessstudios, treffen. Man geht davon aus, dass sie die ab Oktober geltende Testpflicht, die dann für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene kostenpflichtig ist, mit niedrigeren Umsätzen bezahlen werden. Das sei wirtschaftlich der falsche Weg.

Ähnlich enttäuscht ist der Chef der Augsburger Riegele Brauerei, Sebastian Priller, von den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Politik habe ihr Versprechen, dass sobald es Impfstoff für alle gebe, die Freiheitsrechte zurückkehren, nicht eingelöst. Außerdem machen die vielen kleinen Auflagen und Beschränkungen durch die Infektionsschutzverordnung den Wirtschaftstreibenden das Leben weiter extrem schwer, so Priller gegenüber dem BR. Schritt für Schritt, aber mit einem klaren Ziel vor Augen, müsse jetzt eine Perspektive geschaffen werden, fordert der Brauerei-Chef.

Positiv bewertet die IHK Schwaben, dass vollständig Geimpfte und Genesene nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie symptomlose Kontaktperson eines Infizierten sind oder aus Hochrisikogebieten zurückkehren. Doch viele für die Unternehmer wichtige Fragen seien unbeantwortet geblieben, so Kopton: „Wie geht es in den Schulen und Universitäten weiter? Wird das Kurzarbeitergeld verbindlich verlängert? Wovon macht die Politik neben der Sieben-Tages-Inzidenz ihr weiteres Corona-Krisenmanagement abhängig? Darauf hätte es jetzt Antworten gebraucht.“

Mittwoch, 11. August 2021

15 Uhr: Neue Covidfälle auch in Augsburg

13 neue Covid-Fälle meldet die Stadt Augsburg heute. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes liegt die Inzidenz damit bei 33,4. Weil die RKI-Inzidenz somit drei Tage lang über 25 lag, gelten ab kommenden Mittwoch weitere Regelungen: An allen weiterführenden Schulen, an denen derzeit noch Unterricht nachgeholt wird, gilt laut der Stadt für Schüler wie Lehrer dann die Maskenpflicht auch am Platz.

14 Uhr: Kaufbeuren über 7-Tage-Inzidenz von 25 - wieder Maskenpflicht an Schulen

Die Stadt Kaufbeuren hat die 7-Tage-Inzidenz von 25 an drei Tagen in Folge überschritten. Die bisherige Spitze lag bei einem Inzidenzwert von 31,5 am vergangenen Samstag (7.8.), mittlerweile geht die Zahl der Neuinfektionen (gerechnet auf sieben Tage pro 100.000 Einwohner) zurück, heute liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 22,5. Wegen des überschrittenen Inzidenz-Werts greift dennoch die Regelung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, wonach an Schulen wieder Maskenpflicht gilt. Trotz der aktuellen Sommerferien greift die Regelung laut Stadtverwaltung ab morgen, 10. August.

13.05: FC Augsburg: Bis zu 10.700 Zuschauer beim Heimspiel gegen Hoffenheim

Mit dem Heimspiel gegen Hoffenheim beginnt für den FC Augsburg am Samstag die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Laut FCA dürfen dazu bis zu 10.700 Zuschauer in die WWK-Arena kommen, da der maßgebliche Inzidenzwert für die Stadt Augsburg am heutigen Montag unter 35 liegt. "Wir sind froh, dass der Inzidenzwert unter 35 liegt und wir nun für unseren Heimspielauftakt am Wochenende endlich Planungssicherheit haben und den Ticketverkauf starten können“, sagt Michael Ströll, Geschäftsführer des FCA.

12.14 Uhr: Trotz zweifacher Impfung: 90 Jahre alte Seniorin stirbt an oder mit Corona

Obwohl sie vollständig geimpft war, ist eine 90 Jahre alte Frau im Höchstädter Seniorenheim Lipp mit oder an Corona verstorben. Wie das Landratsamt Dillingen mitteilte, hatte die Frau mehrere Vorerkrankungen. Weil sich ihr Allgemeinzustand verschlechtert hat, kam außerdem eine weitere Person, die in dem Heim wohnt, bereits am Freitag ins Wertinger Krankenhaus. Auch sie ist vollständig geimpft.

12.04 Uhr: Corona-Impfung auf dem Plärrer gut angelaufen

Impfung neben Riesenrad und Steckerlfisch: Auf dem Augsburger Plärrer haben sich am Wochenende weit über 100 Besucher gegen Corona impfen lassen. Statt des regulären Plärrers findet auf dem Festgelände am Exerzierplatz derzeit von donnerstags bis sonntags das Plärrer-Familienfest statt - ohne Bierzelt, aber mit Fahrgeschäften und Biergärten. Mittendrin besteht für die Besucher die Möglichkeit, sich im Impfbus mit dem Vakzin von Biontech impfen zu lassen.

Montag, 9. August 2021