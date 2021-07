Corona-Ticker Schwaben: Sonderimpfaktion in Dasing

06.00 Uhr: Sonderimpfaktion in Dasing im Lkr. Aichach-Friedberg

Im Landkreis Aichach-Friedberg können sich volljährige Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, den 8.7., und Freitag, den 9.7., jeweils von 16 bis 20 Uhr in einer Sonderaktion impfen lassen. Verabreicht wird der Impfstoff von Johnson & Johnson im Impfzentrum im Gewerbegebiet "Acht300" in Dasing. Bereits nach einmaliger Impfung verfüge man nach Ablauf von 14 Tagen über den vollständigen Impfschutz, teilt das Landratsamt mit. 500 Impfdosen stünden zur Verfügung. Die Anmeldung ist seit Montag unter www.vitolus.de/aichach möglich. Zum Impftermin müssen Personalausweis oder Reisepass sowie der Impfpass mitgebracht werden, falls vorhanden. Das Impfangebot richtet sich ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz im Landkreis Aichach-Friedberg, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Donnerstag, 8. Juli 2021

15.15 Uhr: Inzidenzwert in Schwaben sinkt

In Schwaben ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 4,9 gesunken. Das geht aus den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hervor. In den vergangenen Tagen war der Wert immer leicht gestiegen, am gestrigen Dienstag lag er bei 5,84. Schwabenweit am Besten steht die Stadt Kempten da: Dort liegt der Inzidenzwert weiter bei null. Seit dem Vortag meldeten die Gesundheitsämter in Schwaben 18 weitere positive Tests und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

11.46 Uhr: Impfaktion für kleinere Firmen

In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum Augsburg starten die Handwerkskammer und die IHK jetzt Impfaktionen, bei denen Mitarbeitende aus Betrieben unkompliziert und zeitnah Impftermine buchen können. Dafür genüge eine Anmeldung im Bayerischen Impfportal sowie der Nachweis, dass man in einem in Augsburg-Stadt ansässigen Betrieb beschäftigt ist. Damit können auch kleinere und mittlere Unternehmen, die oft keinen eigenen Betriebsarzt haben, Impftermine für ihre Beschäftigten bekommen.

Mittwoch, 7. Juli 2021

15.45 Uhr: Inzidenzwert in Schwaben steigt minimal

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben ist minimal gestiegen: von 5,74 am gestrigen Montag auf 5,84. Damit liegt der Bezirk laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit etwas über dem bayernweiten Wert von 5,49.

Das LGL verzeichnet in Schwaben zwölf weitere Corona-Fälle und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Gesamtzahl der positiven Tests liegt damit bei 90.891, die der Todesfälle bei 1.827.

12.19 Uhr: Diskussion um Luftfilter

Schwäbische Kommunen fordern Augenmaß in der Diskussion um Luftfilteranlagen in Klassenzimmern. Der Bezirksvorsitzende Markus Reichart, Bürgermeister von Heimenkirch im Westallgäu, verlangt von der Staatsregierung, die Kosten für entsprechende Anlagen komplett zu übernehmen. Außerdem müssen seiner Ansicht nach nicht automatisch alle Klassenräume mit Luftfiltern ausgestattet werden.

10.24 Uhr: Drei neue Infektionen in Augsburg

Die Stadt Augsburg meldet drei neue Corona-Fälle, insgesamt sind im Stadtgebiet derzeit 62 Infektionen mit dem Virus bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Augsburg derzeit nach Berechnungen des RKI bei 10,8; sie hat sich seit gestern also nicht verändert.

Dienstag, 6. Juli 2021

14.45 Uhr: Inzidenzwert in Schwaben bleibt niedrig

Zum Wochenbeginn melden die Gesundheitsämter in Schwaben neun weitere positive Coronatests. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit heute mit 5,74 an. Der Wert ist damit minimal höher als am Vortag (Sonntag: 5,69). Bis auf die Stadt Augsburg mit einem Wert von 10,79 haben derzeit alle Landkreise und kreisfreien Städte in Schwaben eine Inzidenz unter zehn. Die Stadt Kempten meldet sogar den Inzidenzwert null.

9.40 Uhr: Sonderimpfaktion in Kempten läuft erfolgreich

Im Gegensatz zu Impfaktionen in anderen Orten in Schwaben, wie z.B. Bad Wörishofen, ist das Angebot in Kempten am Wochenende gut angenommen worden. Der Leiter des Impfzentrums, der Oberallgäuer BRK-Chef Alexander Schwägerl, erklärte auf BR-Nachfrage, es sei "hervorragend" gelaufen. Rund 750 Erwachsene hätten sich impfen lassen: am Samstag 400 mit dem Impfstoff von Biontech, am Sonntag 350 weitere mit dem Moderna-Vakzin.

Der Einsatz von gefragten Impfstoffen und auch die auf drei Wochen verkürzte Zeitspanne zwischen Erst- und Zweitimpfung seien der Grund für den Erfolg gewesen, so Schwägerl. Er habe die Erfahrung gemacht, dass reguläre Impftermine für das Astrazeneca-Vakzin kaum noch wahrgenommen werden. Am kommenden Samstag soll die nächste Impfaktion in Kempten laufen. Ob sich dann auch bereits Unter-18-Jährige impfen lassen können, soll am Dienstag entschieden werden.

Montag, 5. Juli 2021