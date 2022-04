Corona-Ticker Schwaben: Inzidenz sinkt auf 874

12.00 Uhr: Inzidenz liegt bei 874

In Schwaben sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) von gestern auf heute (18.4.) weitere 1.276 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, ein weiterer Mensch ist an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 874 pro 100.000 Einwohner und damit im unteren Mittelfeld der bayerischen Regierungsbezirke. Die schwabenweit höchste Inzidenz hat Dillingen an der Donau mit 1.350.

Montag, 18.4.2022