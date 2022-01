Corona-Ticker Schwaben: Inzidenzen in Schwaben steigen weiter

09.50 Uhr: 7-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk Schwaben steigt weiter

Die 7-Tage-Inzidenz hat dem RKI zufolge in sieben Landkreisen des Bezirks Schwaben die 1000er-Marke überschritten (NU: 1135,8, GZ: 1012,2, Lkr. Augsburg: 1221,6, Unterallgäu: 1045,4, Ostallgäu: 1001,4, Aichach-Friedberg: 1165,0, Lindau: 1192,7). Auch in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren liegt die Inzidenz aktuell bei über 1000, nämlich bei 1023,2. Niedriger sind die Zahlen dagegen noch in den Landkreisen Donau-Ries (751,2), Dillingen (818,1) und Oberallgäu (898,9) sowie in Augsburg-Stadt (909,3) und Memmingen (870,2). Städte und Kreise mit Inzidenzen über 1000 müssen in Bayern keine speziellen Maßnahmen ergreifen. Die Hotspot-Regelung gilt derzeit nicht.

Donnerstag, 27. Januar 2022

15.14 Uhr: Landkreis Unterallgäu impft ältere oder kranke Menschen daheim gegen Corona

Mobile Teams im Landkreis Unterallgäu impfen ab 7. Februar 2022 bei Bedarf ältere oder kranke Menschen daheim gegen Corona. Das hat das zuständige Landratsamt heute mitgeteilt. "Sich impfen zu lassen, muss für jeden ganz einfach und unkompliziert möglich sein“, sagt Landrat Alex Eder. Gerade auch für ältere oder kranke Menschen dürfe es keine Hürden geben. Mit dem neuen Service wolle man es Personen mit eingeschränkter Mobilität noch leichter machen und ihnen den Gang zu einer Impfstelle ersparen.

Der neue Besuchsdienst ist laut der Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler immer montags im Unterallgäu unterwegs. Zwei Impfteams fahren an diesem Tag zu den angemeldeten Personen nach Hause und haben den Impfstoff von Biontech/Pfizer im Gepäck. Möglich seien Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann sich beim Bad Wörishofer Impfzentrum unter Telefon 08247 909910 anmelden. Anmeldeschluss für den jeweiligen Montag ist immer der vorhergehende Donnerstag.

14.33 Uhr: Streit um Impfnachweis eskaliert

Bei einem Streit um einen Impfnachweis wurde eine Mitarbeiterin eines Schnellimbisses in Vöhringen schwer verletzt. Laut Polizei wollten zwei Männer in dem Imbiss Essen bestellen und mussten dafür ihre Impfnachweise zeigen. Die Angestellte habe bei einem der Nachweise Unregelmäßigkeiten festgestellt und den Kunden dann nicht bedient. Der war darüber laut Polizei so erbost, dass er am Tresen gegen die Plexiglasscheibe schlug, diese nach hinten kippte und die Mitarbeiterin sowie einen anderen Angestellten traf. Dieser wurde leicht verletzt, die Frau schwer. Denn sie sei bei dem Vorfall gestürzt und mit dem Kopf gegen eine Arbeitsfläche geprallt. Sie war den Angaben nach kurz bewusstlos und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand habe die Frau keine dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen zu befürchten. Der Verdächtige und sein Begleiter seien geflüchtet. Die Polizei ermittelt.

12.00 Uhr: Impfen ohne Termin in Bad Wörishofen

Wer sich impfen lassen möchte, kann ab sofort ohne Terminvereinbarung ins Impfzentrum nach Bad Wörishofen kommen. Nach Angaben des Landratsamts gilt dies sowohl für Erstimpfungen, als auch für Zweit- und Boosterimpfungen. Vorab ist eine Registrierung unter https://impfzentren.bayern hilfreich, sie ist aber nicht zwingend erforderlich. Nur für die Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren sollte im Voraus ein Termin vereinbart werden - telefonisch unter (08247) 909910. Kinder bis zum Alter von elf Jahren werden im Impfzentrum Bad Wörishofen ausschließlich freitags von 15 bis 19 Uhr geimpft, die Zweitimpfungen finden dann samstags statt. Auch für kommenden Freitag sind noch Termine frei. Geöffnet ist das Impfzentrum Bad Wörishofen jeweils von Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Mittwoch, 26. Januar 2022

19.01 Uhr: Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg beendet

Der Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg ist beendet. Das hat heute das Landratsamt Aichach-Friedberg mit Verweis auf das Gesundheitsamt mitgeteilt. Seit dem 9. Januar war bei mehreren Mitarbeitern und Patienten das Virus nachgewiesen worden. Ab sofort kann die entsprechende Station wieder in normalem Umfang genutzt werden, heißt es. Unterdessen liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis laut RKI bei 996,9. Aufgrund aktueller Verzögerungen hinsichtlich der Datenverarbeitung wird sie aber tatsächlich darüber liegen, so die Behörde. Derzeit werden acht Patienten an den Folgen einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus Aichach behandelt, darunter ein Patient, der auf der Intensivstation betreut werden muss.

16.22 Uhr: Augsburger Inzidenzwerte knapp unter 1.000

In der Stadt Augsburg wurden seit dem Vortag weitere 305 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 983,7. Demnach sind derzeit 5.066 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Stadt geht davon aus, dass es in den kommenden Tagen zu einem weiteren Anstieg der 7-Tage-Inzidenz kommen wird. Der Grund: Nachmeldungen, die aufgrund aktueller Verzögerungen erst später mit in die Erhebung aufgenommen werden.

07.56 Uhr: "Bündnis für Menschenwürde verliest "Augsburger Erklärung"

Das überparteiliche “Bündnis für Menschenwürde Augsburg und Schwaben e.V.” hat am Montagabend (24.1.2022, 18:30 Uhr) auf dem Augsburger Rathausplatz eine Kundgebung für Solidarität in der Pandemie abgehalten. Dabei wurde eine sogenannte “Augsburger Erklärung” verlesen und Kerzen für die mittlerweile über 500 Verstorbenen der Covid-Pandemie in Augsburg aufgestellt. Die Unterstützer der „Augsburger Erklärung“, darunter die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber, wollen keinen der Verstorbenen vergessen, die Pandemie nicht verharmlosen und sie erheben ihre Stimme für Wissenschaft und Impfung.

Das Bündnis für Menschenwürde dankt außerdem den vielen Helfern in Krankenhäusern und Altenheimen. Die Augsburger Erklärung kann im Internet auf einer Plattform für Petitionen unterzeichnet werden. Für die Veranstaltung auf dem Rathausplatz mit rund 100 Teilnehmern sei im Vorfeld nicht geworben worden, weil sich große Menschenansammlungen mit der aktuellen Lage nicht gut vertragen würden, so die Veranstalter.

Während der Kundgebung haben rund 2.500 Gegner der Coronamaßnahmen einen Protestzug durch die Augsburger Innenstadt veranstaltet. Auch in anderen Städten und Gemeinden in Schwaben gab es Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten sprach in einer ersten Einschätzung von insgesamt rund 8700 Teilnehmern bei 29 Versammlungen.

Dienstag, 25. Januar 2022

15.22 Uhr: Ordnungsamt sieht keinen "Protest-Tourismus" in Augsburg

Am Augsburger Corona-Protestzug durch die Innenstadt hatten am letzten Samstag auch bis zu 100 Menschen aus aus München teilgenommen. Einen sogenannten Protest-Tourismus gibt es laut Ordnungsamt aber bislang nicht. Sowohl von der Menge als auch vom Verhalten her seien diese Teilnehmer im Vergleich zur Gesamtversammlung unauffällig gewesen, heißt es. Seit zwei Wochen finden in Augsburg nur noch angemeldete Corona-Proteste statt. Der Augsburger Polizei seien die jüngsten allesamt friedlich verlaufen. Bei den angemeldeten Protestzügen hätten im Vorfeld sogenannte Kooperationsgespräche zwischen Stadt, Polizei und Versammlungsleiter stattgefunden. Dabei seien die Auflagen und die Route besprochen worden. Enge Straßen und Engstellen, bei denen Corona-Abstände nicht mehr eingehalten werden können, konnten somit von Vornherein vermieden werden.

11.06 Uhr: Handel beklagt unterschiedliche Corona-Regeln in Bayern und Baden-Württemberg

Der Unmut in der Wirtschaft wegen unterschiedlicher Corona-Regeln in Bayern und Baden-Württemberg dauert an. Oftmals waren die Regeln im Freistaat schärfer, derzeit aber ärgern sich Einzelhändler im Südwesten, dass die Fahrt nach Bayern zum Einkaufen wegen gelockerter Corona-Regeln attraktiver werde als vor der Haustür. Der Präsident des Handelsverbands Baden-Württemberg, Hermann Hutter beklagt eine absurde Situation. Während die Kundschaft in Ulm weiterhin die 2G-Vorgaben erfüllen müsse, gebe es jenseits der Landesgrenze in Neu-Ulm keine Zugangsbeschränkungen mehr. "Dieser Zustand ist nicht tragbar", sagt Hutter. Nach einem Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtshofs war in Bayern die 2G-Regel im Einzelhandel ausgesetzt worden. Die Landesregierung in Stuttgart hatte kurz nach dem Urteil in der vergangenen Woche erklärt, an der bisherigen Regelung festzuhalten. Hermann Hutter betreibt unter anderem Geschäfte im Schreibwaren-Fachhandel in beiden Bundesländern, beispielsweise in Günzburg auf bayerischer Seite sowie in Ulm und Ludwigsburg in Bayern-Württemberg.

09.45 Uhr: Landkreis Lindau hat höchste 7-Tage-Inzidenz in Bayern

Die Infektionen mit dem Coronavirus nehmen in Schwaben rasant zu: Die Inzidenz im Landkreis Lindau liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei 1.245. Der Wert hatte am Freitag erstmals die 1.000er-Marke überschritten. Innerhalb von gut zwei Wochen haben sich die Infektionszahlen damit mehr als vervierfacht (Stand: 7. Januar: 330). Lindau hat derzeit die höchste 7-Tage-Inzidenz in Schwaben. Aber beispielsweise auch in der Stadt Augsburg (990,8) und in den angrenzenden Landkreisen Augsburg (993,4) und Aichach-Friedberg (956,9) gibt viele neue Fälle. Auch in Günzburg und den Allgäuer Landkreisen (Unterallgäu, Oberallgäu und Ostallgäu) haben die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen.

Montag, 24. Januar 2022

16.42 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben auf 822,1 gestiegen

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben ist nach Daten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit (LGL) auf 822,1 gestiegen. Gestern hatte sie das LGL mit 767,7 angegeben. Für ganz Bayern liegt der Wert bei 867,7. Die Zahl der für Schwaben gemeldeten Infektionen stieg im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten um 2.339. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Schwaben wurden nicht registriert. Berücksichtigt sind Meldungen, die heute bis 8 Uhr beim Landesamt für Gesundheit eingegangen sind.

Sonntag, 23. Januar 2022