Corona-Ticker Schwaben: Ticketstopp für Vierschanzentournee

12.30 Uhr: Hirblinger Corona-Testzentrum auch an Wochenenden wieder regulär geöffnet

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist das Testzentrum im Gersthofer Stadtteil Hirblingen ab 27. November auch an den Wochenenden wieder regulär geöffnet. Damit können dann sieben Tage die Woche Corona-Tests durchgeführt werden. Das Landratsamt weist darauf hin, dass aus organisatorischen Gründen vorab ein Termin ausgemacht werden muss. Dafür wurde eine eigene Internetseite eingerichtet ( HYPERLINK "https://lkr-augsburg.ecocare.center/"https://lkr-augsburg.ecocare.center). PCR-Tests zur sogenannten Freitestung können am Testzentrum Hirblingen nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden, heißt es.

12 Uhr: Ticketverkauf fürs Auftaktspringen der Vierschanzentournee wegen Corona gestoppt

Für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf am 29. Dezember sind aktuell keine Tickets mehr verfügbar. Das Organisationskomitee musste den Ticketverkauf aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen stoppen. Da in Bayern nur noch maximal 25 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer live vor Ort dabei sein dürfen, sind momentan keine Karten mehr im Verkauf, so Organisationschef Florian Stern zum BR. Teilweise wurden für die Wettkämpfe allerdings bereits mehr als die nun erlaubten 25 Prozent verkauft. Darüber hinaus wurde für Veranstaltungen dieser Art die 2G-plus Regelung eingeführt: also geimpft oder genesen - mit Maske und Schnelltest. Zum Start des Ticketverkaufs hatte noch die 3G-Regelung gegolten.

Die Organisatoren in Oberstdorf wollen die Ticketinhaber nun über die neuen Regelungen informieren; je nach Kaufdatum müssen Ticketinhaber ihre Karten unter Umständen wieder zurückgeben.

Generell wünscht sich Florian Stern mit Blick auf die Corona-Vorgaben mehr Planbarkeit. Die Kurzfristigkeit mache die Organisation der Wettbewerbe extrem schwierig. Allerdings könne er auch verstehen, dass sich vieles zurzeit eben nicht planen ließe. Der Politik machte er deshalb keinen Vorwurf.

Für das Auftaktspringen hat Stern die Devise ausgegeben: Wenige Zuschauer sind besser als gar keine. Auch wenn die Situation nach dem Erfolg von Skispringer Karl Geiger am Wochenende besonders hart sei. Stern ist sich sicher, dass der Ticketverkauf für das Auftaktspringen dadurch wieder volle Fahrt aufgenommen hätte

Montag, 22. November 2021