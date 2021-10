Corona-Ticker Schwaben: Uni-Semester startet in Präsenz

6.30 Uhr: Erstmals wieder Präsenzlehre an der Uni Augsburg

Am Montag, 18.10., beginnen an der Universität Augsburg die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters 2021/22 mit mehr Präsenz-Veranstaltungen als im vergangenen Semester. Die Präsidentin der Universität, Sabine Doering-Manteuffel, sagte laut den Internetseiten der Uni dazu: "Wir freuen uns, dass wir nach langer Zeit endlich wieder mehr Präsenz auf unserem Campus haben." Laut dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Markus Dresel, findet die Präsenzlehre vor allem in den Workshops und Seminaren statt: "Um zu große Menschenansammlungen zu vermeiden und die Sicherheit aller zu gewährleisten, bleiben aber auch digitale Formate erhalten", so Dresel.

Auf dem Campus der Universität Augsburg und auch an allen anderen Standorten der Uni gilt laut den Internetseiten das 3G-Prinzip. Beschäftigte der Uni sind davon ausgenommen. 3G-Prinzip heißt, dass Personen geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Ein PCR-Test darf dabei bis zu 48 Stunden alt sein, ein Schnelltest höchstens 24 Stunden, Selbttests werden nicht akzeptiert.

Für die 3G-Kontrolle, die der Freistaat Bayern für die Universitäten vorsieht, hat die Uni einen Sicherheitsdienst engagiert. Er wird zu den Stoßzeiten die Eingänge und stichprobenartig auch die Gebäude kontrollieren. Es gilt grundsätzlich eine OP-Maskenpflicht in den Gebäuden. Wenn der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird, kann die Maske am Platz abgenommen werden.

6.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben bei 106,4

In Schwaben haben sich am Wochenende 381 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das meldet das zuständige Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL Bayern). Insgesamt haben sich in der vergangenen Woche 2.028 Menschen angesteckt. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 106,4. 1.910 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Die Krankenhausampel steht bayernweit auf Grün.

Montag, 16. Oktober 2021