Corona-News-Ticker Schwaben: Acht Delta-Fälle bei Dillingen

7 Uhr: Pflegeeinrichtung in Wittislingen bestätigt Acht Delta-Fälle

Acht bestätigte Fälle der Delta-Variante des Coronavirus zählt eine Pflegeeinrichtung in Wittislingen im schwäbischen Landkreis Dillingen – und das trotz doppelter Impfung der Betroffenen. Wie das Landratsamt mitteilte, sind dort sieben Bewohnerinnen und Bewohner und eine Pflegekraft infiziert. Labortests hätten die hochansteckende Delta-Variante bestätigt. Das Gesundheitsamt habe daraufhin die geltenden Hygienemaßnahmen verschärft. So werde die betroffene Wohngruppe streng isoliert und die infizierten Seniorinnen und Senioren befänden sich in Einzelquarantäne. Sie würden derzeit nur leichte Symptome zeigen, so das Landratsamt. Um den Überblick über den Ausbruch zu behalten, wird heute (Montag, 2.8.21) eine weitere Reihentestung durchgeführt.

Montag, 02.08.2021

14.20 Uhr: 7-Tage-Inzidenz steigt am Sonntag leicht an

32 neue Corona-Fälle verzeichnet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen für den Regierungsbezirk Schwaben seit gestern (31.07.). Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben leicht auf 12,21. Weiterhin liegt der Regierungsbezirk deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt von aktuell 14,48. bei 11,16 - ein Rückgang vom gestrigen Wert von 12,58 - und damit deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt von 14,21. Es gab seit dem Vortag keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schwaben.

Sonntag, 01.08.2021