Corona-Ticker Oberpfalz: Freie Impfstoff- und Terminwahl

16.47 Uhr: Novavax-Impfungen im Kreis Cham

Ab Freitag bieten die Impfzentren des Landkreises Cham in Bad Kötzting und Roding Impftermine mit dem Impfstoff Nuvaxovid vom Hersteller Novavax an. Das teilte das Landratsamt mit. Es sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens drei Wochen nötig.

Dieser Impfstoff ist in der EU für Personen ab 18 Jahren zugelassen. "Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker. Wie alle anderen in Deutschland zugelassenen COVID19-Impfstoffe enthält er keine vermehrungsfähigen Viren und ist funktionell ein Totimpfstoff", erklärt der Ärztliche Leiter der Impfzentren, Dr. Bernd Hardmann. Dieser Impfstoff sei eine konventionelle Alternative für diejenigen, die sich bisher nicht für eine Impfung gegen Covid19 entschließen konnten.

Die Registrierung und die Terminvereinbarung für eine Impfung kann entweder online über das Bayerische Impfzentrum oder durch die Impf-Hotline erfolgen: 09971/78992.

15.30 Uhr: Impfzentrum in Wörth an der Donau geht in Stand-by-Modus

Das Impfzentrum in Wörth an der Donau geht nach Angaben des Landratsamtes Regensburg wieder in den Stand-by-Modus. Grund sei die allgemein sinkende Impfnachfrage. Seit Beginn der Impfkampagne wurden im Impfzentrum Wörth damit etwa 18.000 Impfungen verabreicht. "Rekordtag" mit 268 Geimpften war Sonntag, der 19. Dezember. Diese hohe Zahl war das Ergebnis eines offenen Impftages unter dem Motto "Jeder Pieks ein Treffer gegen Corona".

Aus dem jetzigen Stand-by-Modus könne das Impfzentrum kurzfristig auch phasenweise wieder öffnen. Unverändert in Betrieb bleiben das Landkreis-Impfzentrum am Landratsamt sowie das Landkreis-Impfzentrum Nittendorf. Auch die mobilen Impfteams werden weiter in die Landkreisgemeinden fahren - und zwar ab März verstärkt in die östlichen Gemeinden, um den Impfwilligen dort weiterhin kurze Wege zu ermöglichen.