Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz in Bayreuth steigt auf 96

17.34 Uhr: Corona-Fallzahlen Oberfranken: 44 Neuinfektionen

In Oberfranken sind seit gestern 44 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen gab es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 (Stand: 28.09.21, 08.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Oberfranken ist somit auf 1.671 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Oberfranken 44,7 (Vortag: 43,3). Der Durchschnittswert im Freistaat liegt bei 82,1 (Vortag: 83,1). Insgesamt haben sich in Oberfranken seit Beginn der Pandemie 59.908 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

06.00 Uhr: RKI: Bayreuths Inzidenz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayreuth ist seit gestern zwar leicht zurückgegangen, bleibt aber weiterhin der höchste Wert in Oberfranken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist die Inzidenz in der Stadt von 79,7 auf 77,0 gesunken (Stand: 28.09.21, 03.16 Uhr). Während der Wert in der Stadt Hof angestiegen ist (von 55,3 auf 62,0) bleibt die Inzidenz im Landkreis Lichtenfels bei 60,0. Darüber hinaus überschreiten in Oberfranken die beiden Landkreise Wunsiedel (58,4) und Bamberg (55,6) die Marke von 50.

Über dem für die 3G-Regel relevanten Grenzwert von 35 liegen die Städte Bamberg (44,3) und Coburg (36,7) sowie die Landkreise Forchheim (44,6), Kulmbach (39,2) und Hof (37,0).

Die Landkreise Kronach (31,6), Coburg (27,7) und Bayreuth (16,4) liegen in Oberfranken unter dem Schwellenwert von 35.