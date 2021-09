Corona-Ticker Oberfranken: Ab Samstag gilt 3G-Regel in Hof

12.40 Uhr: Erweitertes Corona-Testangebot vor der Einschulung in Bayreuth

Im Vorfeld des Schulbeginns am 14. September 2021 werden die Testkapazitäten in Bayreuther Testzentren erweitert. Dies soll vor allem Kindern zugutekommen, die an diesem Tag eingeschult werden, teilte die Stadt Bayreuth am Dienstag (07.09.21) mit. Um am Unterricht teilnehmen zu dürfen, müssen Schülerinnen und Schüler negativ auf das Coronavirus getestet sein. Damit Abc-Schützen bei ihrer Einschulung dieser zusätzliche Stress erspart wird, hat die Stadt Bayreuth die Testkapazitäten am Volksfestplatz und die Teststraßen in der Schlossgalerie erweitert. So könnten mehrere Kinder ihre Tests bereits am Vortag durchführen und Wartezeiten vermieden werden. Auch die Öffnungszeiten am Volksfestplatz seien angepasst worden, erklärt eine Sprecherin der Stadt Bayreuth auf BR-Nachfrage. Dort können Erstklässlerinnen und Erstklässler in der Woche des Schulstarts bereits ab 07.00 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung getestet werden. Das Angebot gilt zu den üblichen Öffnungszeiten auch für ältere Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. Im Impfzentrum in Bayreuth werden Impfungen für Personen ab zwölf Jahren angeboten.

12.40 Uhr: Bamberger Testzentrum jetzt auch am Wochenende geöffnet

Das Bamberger Testzentrum in der Moosstraße 69 ist in Zukunft häufiger geöffnet. Ab sofort werden dort von Donnerstag bis Montag Tests angeboten, teilt der Malteser Hilfsdienst mit. Wegen der 3G-Regel seien besonders die Öffnungszeiten am Wochenende wichtig, heißt es in der Mitteilung weiter. Termine für die Tests können auf der Internetseite Schnelltest-Bamberg vereinbart werden.