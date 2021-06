Corona-Ticker Oberfranken: Wirtschaft mit leichtem Optimismus

15.49 Uhr: Weitere Lockerungen in Stadt und Landkreis Coburg

In der Stadt und dem Landkreis Coburg hat am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz am fünften Tage in Folge unter dem Wert von 50 gelegen. Deshalb treten dort ab Donnerstag weitere Lockerungen in Kraft. So entfallen unter anderem die Testpflicht im Sport- und Kulturbereich, sowie in der Gastronomie, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Außerdem findet in den Schulen in Stadt und Landkreis Coburg ab Donnerstag wieder Präsenzunterricht statt. Schülerinnen und Schüler müssen allerdings zwei Mal wöchentlich einen Testnachweis erbringen, der nicht älter als 48 Stunden ist, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Außerdem dürfen sich wieder zehn Personen aus verschiedenen Haushalten treffen. Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem festen Personenkreis dürfen in geschlossenen Räumen mit 50 Personen, unter freiem Himmel mit 100 Personen stattfinden, einschließlich geimpfter oder genesener Personen. Private Feiern, wie Geburtstage, Hochzeiten oder Vereinssitzungen, sind in geschlossenen Räumen mit 50 Personen und draußen mit 100 Personen, zuzüglich geimpfter oder genesener Personen, erlaubt.

14.56 Uhr: 71 Neuinfektionen in Oberfranken

In Oberfranken sind innerhalb eines Tages 71 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen gab es im Vergleich zu gestern keinen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19. Die Zahl der Todesfälle in Oberfranken bleibt somit bei 1.644. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Oberfranken 21,7 und liegt damit leicht unter dem bayernweiten Durchschnitt von 22,5.

Den höchsten Inzidenzwert in Oberfranken und auch Bayern verzeichnet der Landkreis Kronach. Aktuell liegt er bei 62,9. Der Landkreis ist derzeit die einzige Kommune in Oberfranken, in der der Wert die 50 überschreitet. Am niedrigsten ist der Wert im Regierungsbezirk mit 2,9 derzeit im Landkreis Bayreuth. Insgesamt haben sich in Oberfranken seit Beginn der Pandemie 56.136 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

12.55 Uhr: Weitere Lockerungen im Landkreis Hof

Die konstant niedrige Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Hof sorgt für weitere Lockerungen in der Region. Wie das Landratsamt mitteilt, liegt der Inzidenzwert nun an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50. Deshalb dürfen sich ab Freitag unter anderem bis zu zehn Personen aus zehn unterschiedlichen Haushalten treffen. Neben dem Regelbetrieb in Kitas ist auch der Besuch in Seniorenheimen ohne Testpflicht erlaubt. Auch die Schulen im Stadtgebiet von Naila nehmen wieder den regulären Präsenzbetrieb auf. Wegen eines Corona-Ausbruchsgeschehens in einer Gemeinschaftsunterkunft in Naila hatte es dort zuletzt keinen Präsenzunterricht gegeben.

6.47 Uhr: Kronach hat nicht mehr höchste Inzidenz in Deutschland

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Kronach ist seit gestern (08.06.21) von 84 auf 63 gesunken. Damit verzeichnet die Region nicht mehr die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts meldet Kronach bundesweit das dritthöchste Infektionsgeschehen (Stand: 09.06.21). Nur die Stadt Zweibrücken in Rheinland-Pfalz (79) und der Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen (65) haben eine höhere Zahl an Corona-Neuinfektionen. In Bayern hat der Landkreis Kronach nach wie vor den höchsten Inzidenzwert.