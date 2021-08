Corona-Ticker Oberfranken: Bayreuth und Hof knacken Inzidenz 35

05.48 Uhr: Inzidenzwerte steigen in vielen Regionen Oberfrankens

In vielen Regionen Oberfrankens ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag (26.08.2021) veröffentlicht hat. Den höchsten Inzidenzwert in Oberfranken hat weiterhin die Stadt Bamberg. Hier ist der Wert weiter gestiegen: von 50,4 auf 60,7. Bleibt der Wert auch morgen über 50, werden in der Stadt bald die Corona-Regeln wie die Kontaktbeschränkungen verschärft. Auch in anderen Regionen in Oberfranken hat es starke Anstiege der Sieben-Tage-Inzidenzen gegeben. Die Städte Hof (45,8) und Bayreuth (38,8) haben dabei den Schwellenwert 35 überschritten. Liegt der Inzidenzwert einer Region drei Tage über 35, gilt dort zum Beispiel bei Restaurantbesuchen, körpernahen Dienstleistern oder in Fitnessstudios die 3G-Regel: nur Geimpfte, Genesene oder aktuell getestete Personen dürfen rein. Drei Regionen liegen derweil nur noch knapp unter dem Schwellenwert: die Landkreise Bayreuth (34,7), Kronach (34,5) und Wunsiedel i. Fichtelgebirge (34,4).

Die niedrigsten Inzidenzwerte liegen laut RKI aktuell in den Landkreisen Hof (11,6) und Coburg (15,0), sowie in der Stadt Coburg (17,0) vor. Einen großen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz hat es auch in Forchheim gegeben: Dort stieg der Wert binnen eines Tages von 18,9 auf 30,1. Auch die Landkreise Bayreuth (30,9) und Kulmbach (30,7) liegen nicht mehr weit vom Schwellenwert 35 entfernt. Im Landkreis Lichtenfels liegt der Inzidenzwert bei 28,5.