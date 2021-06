Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwert unter Bayerndurchschnitt

15.25 Uhr: Jazzfestival in Bamberg findet statt

Das Blues- und Jazzfestival findet trotz Corona-Pandemie vom 30. Juli bis zum 8. August in der Stadt und im Landkreis Bamberg statt. Das haben die Veranstalter auf der Böhmerwiese bekannt gegeben. Anders als in den Vorjahren muss sich jeder Gast registrieren und nachweisen, dass er genesen, geimpft oder getestet ist. Diese sogenannte "3G-Regel" mache es möglich das Festival abzuhalten, sagte Klaus Stieringer vom Stadtmarketing Bamberg. Es dürfen auch nicht mehr als 500 Besucher pro Konzert teilnehmen und nach den Konzerten werde jeder Sitzplatz desinfiziert. "Von diesem Fest soll ein Signal ausgehen, dass Open Air-Veranstaltungen in der Region wieder stattfinden können", so Stieringer. An zehn Tagen finden ab Ende Juli auf verschiedenen Bühnen in der Stadt und im Landkreis Bamberg insgesamt 60 Live-Konzerte statt.

14.45 Uhr: Neue Corona-Neuinfektion in Oberfranken

In Oberfranken ist binnen 24 Stunden nur eine neue Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor. Im Bezirk sind zwei neue Todesfälle gemeldet worden, die in Verbindung mit dem Virus stehen – damit sind es insgesamt 1.650 seit Ausbruch der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 9,10 und ist damit knapp unter dem bayerischen Durchschnitt von 9,92. Das niedrigste Infektionsgeschehen in Oberfranken haben Stadt und Landkreis Bayreuth mit einem Wert von 1,34 bzw. 1,93.

10.13 Uhr: Stadt Coburg beteiligt sich an "Night of the light"

Die Stadt Coburg beteiligt sich heute an der zweiten "Night of the light" und strahlt am Abend verschiedene Gebäude in der Stadt rot an. Damit soll auf die anhaltenden Probleme der Kultur- und Veranstaltungsbranche durch die Corona-Pandemie aufmerksam gemacht werden. Veranstaltungen könnten noch nicht im gewohnt großen Rahmen stattfinden, deshalb leide die Branche noch immer, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die bundesweite Aktion "Night oft he Light" findet bereits zum zweiten Mal statt. In Coburg werden dabei ab 21 Uhr unter anderem das Stadthaus am Markt, die Schlachthofvilla und das Kongresshaus Rosengarten rot angestrahlt. Die Farbe Rot sei ein Alarmsignal dafür, dass betroffene Unternehmen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Soloselbstständige dringend Unterstützung benötigen, heißt es weiter.

In den sozialen Netzwerken sind unter dem Hashtag #AlarmstufeRot zahlreiche Fotos von Regionen in Deutschland zu sehen, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligen.