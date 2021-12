Corona-Kinderimpfungen in München ab 15. Dezember möglich

Mit der Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren kann in München bereits am 15. Dezember begonnen werden. Zuvor war die Stadt davon ausgegangen, frühestens ab 20. Dezember Kinder impfen zu können. Der nun frühere Termin ist laut Stadt deswegen möglich, da der von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassene Biontech-Impfstoff für Kinder bereits am 13. Dezember ausgeliefert werden soll.

Bis zu 1.000 Impfungen am Tag im Gasteig geplant

Für die Kinderimpfung stehen laut Stadt dann das Impfzentrum Riem sowie ab Mitte Dezember der Gasteig mit einer Impfkapazität von bis zu 1.000 Impfungen am Tag zur Verfügung. Aktuell wird der Gasteig nach Angaben der Stadt mit der erforderlichen Infrastruktur – unter anderem Impfkabinen, Check-In-Schalter und Computertechnik – ausgestattet.

Registrierung im Impfportal bereits möglich

Bereits jetzt können Eltern ihre Kinder auf dem bayerischen Impfportal BayIMCO unter www.impfzentren.bayern registrieren. Eine Terminvereinbarung für Kinder unter zwölf Jahren ist allerdings noch nicht möglich.