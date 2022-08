> Corona: In Kempten fahren weniger Busse

In Kempten fahren ab heute weniger Busse. Wegen Personalengpässen haben die Verkehrsbetriebe die Linien sieben und elf ausgedünnt, die Linie acht fällt komplett weg. Es fehlt an Personal wegen vieler Corona-Fälle in der Urlaubszeit.