Cold Case Waltraud Ess: Neue Ermittlungen nach fast 30 Jahren

In der Nacht auf den 8. September 1993 wird Waldtraud Ess in ihrer Wohnung in Bad Neustadt an der Saale überfallen. Die Täter fesseln und ermorden die damals 51-Jährige. Bis auf 3.500 Mark entwenden die Unbekannten nichts und lassen die Wohnung der Geschäftsführerin eines örtlichen Autohauses unberührt. Jetzt – fast 30 Jahre später – nimmt die Polizei in Unterfranken die Ermittlungen in dem Cold Case wieder auf.

Soko "Ess" setzt auf neue Methoden der Spurenauswertung

Heute hätten sich durch neue Methoden in der Kriminaltechnik Spuren ergeben, denen nun nachgegangen wird. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hatte umgehend nach dem Tötungsdelikt die Ermittlungen aufgenommen und eine 24-köpfige Sonderkommission gegründet. Trotz intensivster Ermittlungsarbeit konnte bis heute kein Tatverdächtiger überführt werden.

Wie in allen ungeklärten Mordfällen üblich, wurde auch die Akte in diesem Fall aber nie vollständig geschlossen, berichtet die Polizei. Regelmäßig sei sie mit neuen Ermittlungsansätzen überprüft worden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat nun in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wiederaufgenommen und die SOKO "Ess" gegründet. Innovative Möglichkeiten in der Spurenauswertung lassen die Ermittler hoffen.

Ermittler: "Wir geben nie auf"

Bei der akribischen Neuauswertung der damaligen Ermittlungsarbeiten ergaben sich Hinweise auf mögliche Täter mit Bezug nach Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. "Wir haben jedes Stückchen Klebeband aufgehoben und noch weitere Spuren zur Untersuchung auf Halde. Wir geben nie auf", sagte der damalige Ermittler Erster Kriminalhauptkommissar Herbert Then.

Aktuell laufen in Unterfranken die Ermittlungen in mehreren sogenannten "Cold Cases". Laut Polizei sind es Fälle im "zweistelligen Bereich" - darunter zum Beispiel der Fall des Bäckerlehrlings Klaus Berninger aus Wörth am Main.