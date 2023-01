Bundeswehr 2023 in Ostbayern: Neue Panzer und Einsatz in Litauen

Die Bundeswehr in Niederbayern und der Oberpfalz profitiert in diesem Jahr vom 100 Milliarden Sondervermögen von Bundeskanzler Olaf Scholz. 390 Millionen Euro davon sollen in den nächsten zehn Jahren in die Panzerbrigade 12 mit Sitz in Cham fließen.

Zeitpunkt für neue Panzerlieferungen noch unklar

Versprochen sind seit längerem 88 neue Panzer, die nach Pfreimd und Oberviechtach im Landkreis Schwandorf geliefert werden sollen. Der konkrete Zeitpunkt dafür steht allerdings noch nicht fest. Darunter sind auch 44 Schützenpanzer des Typs Puma, deren Einsatz im Dezember vorerst gestoppt wurde.

Aufgrund dessen nehmen Soldaten aus Regen auch nicht wie geplant an der Einsatzbereitschaft mit dem Namen "Very High Readiness Joint Task Force" der NATO teil, die zum Jahreswechsel gestartet ist. Sie hatten im Dezember mit dem Schützenpanzer Puma trainiert, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht stoppte aber dessen Einsatz aufgrund von Fehlern im System des Panzers.

Kasernen in Cham und Oberviechtach werden fit gemacht

Die Panzerbrigade soll bis Ende 2024 die sogenannte "volle Einsatzbereitschaft" haben. Dafür fehle es aber noch an Material und rund zehn Prozent des Personals, so der Kommandeur der Brigade Andreas Kühne im Straubinger Tagblatt. In diesem Jahr aber werden große Teile der Brigade am Battlegroup der NATO "enhanced forward presence" in Litauen teilnehmen und zudem in Litauen zusätzlich Kräfte bereitstellen zur Abschreckung Russlands und zur Sicherung des Baltikums.

Für die Aufrüstung mit neuen Panzern werde in den Kasernen in Oberviechtach und auch in Cham etwas umgebaut, so Kühne. Dort würden auch die Sicherheitsvorkehrungen in der Kaserne nachgeschärft werden. In Cham sitzt der Stab der Panzerbrigade 12.