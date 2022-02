Artikel mit Audio-Inhalten

Bürgergutachten München: Mehrheit für Hochhäuser

Auf dem früheren Paketpost-Areal in München will ein Investor ein neues Viertel bauen – mit zwei Türmen, die dann die höchsten Gebäude in der Stadt wären. Obwohl der Plan kontrovers diskutiert wurde, sind die Teilnehmer des Bürgergutachtens dafür.