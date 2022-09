Bürger sollen nächtliche Lichtquellen in Regensburg zählen

Großstädte sind auf Satellitenfotos meist helle Lichtpunkte - doch welche Lichtquellen am Boden erzeugen dieses Licht? Mit dem Bürgerprojekt "Nachtlichter" wollen Wissenschaftler Antworten finden. Während des Wissenschaftfestivals "Highlights der Physik" geht der Aufruf, mitzumachen, derzeit speziell an die Bürgerinnen und Bürger im Raum Regensburg.

Energiesparmaßnahmen beobachten

Ganz aktuell wollen die Forscher lernen, wie Energiesparmaßnahmen - wenn öffentliche Gebäude nachts nicht mehr angestrahlt werden - tatsächlich umgesetzt werden und wie sich das im nächtlichen Satellitenbild wiederfindet.

Außerdem will man lernen, wann es in der Nacht dunkler wird und die Menschen die Lichter ausschalten. Regensburgerinnen und Regensburger sollen deshalb einmal vor 21 Uhr und einmal nach 22 Uhr dieselben Straßenzüge beobachten.

Straßenlaternen und Werbetafeln zählen

Die Daten sollen die Teilnehmer auf einer Homepage eintragen, erklärt Jens Kube von der Agentur für Wissenschaftskommunikation, der für das Projekt zuständig ist: "Wie viel Straßenlaternen sind in einem Straßenzug, wie viel Werbebeleuchtung ist an, wie hell ist diese Beleuchtung. Und das können wir mit Satellitendaten dann in Einklang bringen."

Um teilzunehmen braucht man einen Account auf der Webseite lichter.nachtlicht-buehne.de. Das Projekt geht bis zum 30. September.