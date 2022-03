Büchergondel in Hallbergmoos: Vom Berg ins Flachland

Auch wenn man anderes vermuten könnte: Hallbergmoos hat seinem Namen nur dem alten Adelsgeschlecht Hallberg zu verdanken. Einen Berg gibt es dort nicht - aber seit Kurzem trotzdem eine Ski-Gondel. Es ist ein Geschenk aus Italien und erfüllt im Flachland einen ganz neuen Zweck.

Büchergondel für Gratis-Lektüre

Am Anfang stand nur eine Idee: Die Hallbergmooser wollten einen öffentlichen Bücherschrank haben, in dem man gratis Lektüren ausleihen oder auch selbst Bände für andere deponieren kann. So etwas liegt gerade im Trend, und die Gemeinde im Landkreis Freising wollte mitmachen. Zunächst wurde überlegt, dafür eine ausgemusterte Telefonzelle zu verwenden. Aber auch eine Ski-Gondel schien geeignet, und hier kam die italienische Partnergemeinde Predazzo im Trentino ins Spiel.

Spende der Partnergemeinde

Die Italiener boten den Freunden in Hallbergmoos eben eine solche Gondel an und lieferten auch umgehend. Die Kabine wurde von einem Schreiner ausgebaut. Der Bauhof sorgte für die nötige Standfestigkeit, und nun steht die "Büchergondel" vor dem Rathaus und ist bereits dem Zweck entsprechend bestückt.

Einweihung beim Volksfest

Dem Vernehmen nach kommt sie schon in den ersten Tagen gut an. Sie soll noch offiziell eingeweiht werden – in Anwesenheit der Spender. Denn demnächst wird eine Delegation aus Predazzo in Hallbergmoos erwartet: Nach der Corona-Zwangspause soll endlich wieder ein Volksfest stattfinden. Am 20. April wird es eröffnet.

Brotzeit-Gondel am Flughafen

Ganz in der Nähe steht übrigens eine zweite Gondel, die allerdings weder mit Predazzo noch mit Büchern zu tun hat: Am Flughafen München gibt es im Terminal 2 ein Lokal namens "Sportalm" mit "Sonnenterrasse" samt Liegestühlen und mit einer Gondel, in der Gäste Brotzeit machen können. Die Lektüre müssen sie in dem Fall selbst mitbringen.