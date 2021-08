BRK Unterfranken startet weiteren Hilfseinsatz im Flutgebiet

Rund 60 Ehrenamtliche aus ganz Unterfranken machen sich auf den Weg in das Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz. Ihr Einsatzgebiet ist Bad Neuenahr-Ahrweiler und Umgebung. In einem Konvoi mit 25 Fahrzeugen starten sie am Vormittag in Hösbach im Landkreis Aschaffenburg.

Konvoi mit Krankentransport- und Rettungswagen

Der Fahrzeugzug besteht überwiegend aus Krankentransport- und Rettungswagen. Laut BRK-Bezirksgeschäftsführer Harald Erhard sollen die Ehrenamtlichen vor Ort einen ergänzenden Rettungsdienst leisten. Das heißt, sie bieten Hilfe im medizinischen Bereich an und sind auch bei Notfällen zur Stelle.

Zum Artikel: Unterfränkische Einsatzkräfte ziehen Bilanz nach Flutkatastrophe

350 Einsatzkräfte der unterfränkischen Hilfsorganisationen

Bis zum Samstag, den 7. August sollen die Fahrzeuge und Einsatzkräfte den Rettungsdienst in der Flutregion unterstützen. Mit dem jetzt startenden Konvoi seien rund 350 Einsatzkräfte der unterfränkischen Hilfsorganisationen ASB, BRK, Johanniter und Malteser im Gebiet der Flutkatastrophe im Einsatz gewesen.