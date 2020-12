Bild

Vor 25 Jahren erklärte das Bundesverfassungsgericht in seinem Kruzifix-Urteil das Aufhängen von Kreuzen in Schulen für verfassungswidrig. Daraufhin beschloss der Bayerische Landtag ein Gesetz, dass Kruzifixe nur in Ausnahmefällen abgehängt werden.

© BR-Archiv