BR-Intendantin Katja Wildermuth besucht das Studio Würzburg

"Ich bin ja nicht die Intendantin des Münchner Rundfunks, sondern des Bayerischen Rundfunks geworden", sagt BR-Intendantin Katja Wildermuth. Sie ist seit etwa zwei Monaten im Amt und besucht gerade einige Regionalstudios des BR. "Ich habe mich wirklich drauf gefreut, weil man natürlich nicht nur ganz verschiedene Regionen mit ihren jeweiligen auch sehr spezifischen Fragestellungen kennenlernt, sondern auch kleine, agile, flotte Teams – und das ist eine große Freude", sagt Wildermuth. An diesem Freitag ging es für die Intendantin ins schöne Unterfranken, nach Würzburg.

"Terra incognita" Mainfranken

Mainfranken war für Katja Wildermuth, wie sie selbst sagt, noch "Terra incognita", also gewissermaßen unbekanntes Gebiet. "Ich bin aber schon oft hier durchgefahren und habe immer rechts und links die Weinberge angeschaut und mir gedacht: Da musst du mal wandern gehen", sagt Wildermuth. Daher habe sie sich auf den Besuch besonders gefreut.

Online-Treffen mit der Redaktion

Studioleiter Frank Müller zeigte der Intendantin das Regionalstudio in Würzburg. Anschließend war auch noch Zeit für ein Treffen mit der Redaktion, das wegen Corona in Form einer Online-Konferenz stattfand. Hier stand Katja Wildermuth Rede und Antwort und betonte auch die Bedeutung regionaler Berichterstattung. "Bayern in seiner ganzen Vielfalt, die Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt, und das kriegen wir nur hin, wenn wir Leute vor Ort haben, die wissen, worüber sie reden", so die Intendantin.

Besuch bei Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt

Abschließend ging es für Katja Wildermuth noch ins Würzburger Rathaus. Dort traf sie Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU). Farblich hatte sich die BR-Intendantin übrigens auch auf den Würzburg-Besuch vorbereitet: Sie kam mit gelbem Blazer und rotem Oberteil – ganz nach den Farben im Wappen der Stadt Würzburg.